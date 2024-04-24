https://ria.ru/20240424/nauka-1941717145.html

Археологи нашли следы людей бронзового века в Крыму

Археологи нашли следы людей бронзового века в Крыму - РИА Новости, 24.04.2024

Археологи нашли следы людей бронзового века в Крыму

Поселение позднего бронзового века на территории Караларского природного парка в керченском Приазовье обнаружили ученые Крымского федерального университета... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:00

2024-04-24T09:00

2024-04-24T09:00

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

российская академия наук

археология

история

республика крым

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Поселение позднего бронзового века на территории Караларского природного парка в керченском Приазовье обнаружили ученые Крымского федерального университета (КФУ). За два дня раскопок специалисты подтвердили гипотезу, основанную на результатах магнитной съемки, и обнаружили две группы полуземлянок и загонов для скота, сообщили в пресс-службе университета.На территории Караларского природного парка за последние десятилетия было найдено очень много археологических памятников, сообщила заведующая отделом естественнонаучных методов в археологии Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ им. В. И. Вернадского Татьяна Смекалова."Большое количество поселений, относящихся к античному времени, было открыто здесь еще в 1950-х годах. Все античные поселения находились на берегу моря, а глубинная территория парка оставалась неизведанной. Именно на ней мы сейчас и работаем", - рассказала она.Исследователи проводят комплексные исследования с применением космических снимков, архивных аэрофотографий и целенаправленных раскопок. Точное место раскопок определяется с помощью магнитной съемки."Сначала мы намечаем перспективные места для нахождения поселений, определяемые по пятнам более густой травянистой растительности, видимым на весенних космических снимках. Затем с помощью магнитной съемки по положительным локальным аномалиям мы выявляем кластеры полуземлянок, что позволяет нам предположить нахождение поселений позднего бронзового века. Используя составленную нами магнитную карту, на одном из четырех открытых таким образом поселений, мы с большой точностью заложили раскопы размером 2х2 метра", – пояснила Смекалова.По ее словам, всего за два дня раскопок специалистам удалось подтвердить гипотезу, основанную на результатах магнитной съемки. Они обнаружили поселение, состоящее из двух групп полуземлянок и загонов для скота."В том месте, в котором мы предполагали наличие помещения, оно действительно было найдено. Мы попали в центр полуземляночного помещения, в котором были обнаружены камни, которые, вероятно, относятся к облицовке полуземлянки. Поскольку люди позднего бронзового века селились в углубленных в землю помещениях, стены которых облицовывали камнями. А в середине у нас показался каменный очаг", – рассказала исследователь.По первым результатам работ ученые пришли к выводу, что на рубеже II–I тыс. до нашей эры, то есть в эпоху поздней бронзы, эти места были так же густо заселены, как и в античное время. Однако люди позднего бронзового века селились в других ландшафтных нишах: около холмов, защищающих поселения от суровых северо-восточных зимних ветров, вблизи ручьев и водотоков.На площадке также работают специалисты Института физико-химических и биологических проблем (ИФХиБПП) РАН. Они ищут в образцах почвы следы земледелия, скотоводства, ремесел и разрабатывают концепцию биологической памяти почв."Индикаторы древнего антропогенного воздействия сохраняются в почве 3,5–4 тыс. лет. Это возраст самих памятников. В культурных слоях почвы мы делаем массовые анализы микробиологических, химических, физических показателей и пытаемся таким образом раскрыть информационный потенциал почв", – сообщил заведующий лабораторией археологического почвоведения ИФХиБПП РАН Александр Борисов.Совместные исследования ученых продлятся на территории природного парка до 25 апреля. Затем археологи и почвоведы приступят к обработке полученных данных и сопоставлению их с уже известными находками данного периода на территории Крыма.

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