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Археологи нашли следы людей бронзового века в Крыму - РИА Новости, 24.04.2024
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Наука
 
09:00 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/nauka-1941717145.html
Археологи нашли следы людей бронзового века в Крыму
Археологи нашли следы людей бронзового века в Крыму - РИА Новости, 24.04.2024
Археологи нашли следы людей бронзового века в Крыму
Поселение позднего бронзового века на территории Караларского природного парка в керченском Приазовье обнаружили ученые Крымского федерального университета... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:00
2024-04-24T09:00
наука
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республика крым
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Поселение позднего бронзового века на территории Караларского природного парка в керченском Приазовье обнаружили ученые Крымского федерального университета (КФУ). За два дня раскопок специалисты подтвердили гипотезу, основанную на результатах магнитной съемки, и обнаружили две группы полуземлянок и загонов для скота, сообщили в пресс-службе университета.На территории Караларского природного парка за последние десятилетия было найдено очень много археологических памятников, сообщила заведующая отделом естественнонаучных методов в археологии Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ им. В. И. Вернадского Татьяна Смекалова."Большое количество поселений, относящихся к античному времени, было открыто здесь еще в 1950-х годах. Все античные поселения находились на берегу моря, а глубинная территория парка оставалась неизведанной. Именно на ней мы сейчас и работаем", - рассказала она.Исследователи проводят комплексные исследования с применением космических снимков, архивных аэрофотографий и целенаправленных раскопок. Точное место раскопок определяется с помощью магнитной съемки."Сначала мы намечаем перспективные места для нахождения поселений, определяемые по пятнам более густой травянистой растительности, видимым на весенних космических снимках. Затем с помощью магнитной съемки по положительным локальным аномалиям мы выявляем кластеры полуземлянок, что позволяет нам предположить нахождение поселений позднего бронзового века. Используя составленную нами магнитную карту, на одном из четырех открытых таким образом поселений, мы с большой точностью заложили раскопы размером 2х2 метра", – пояснила Смекалова.По ее словам, всего за два дня раскопок специалистам удалось подтвердить гипотезу, основанную на результатах магнитной съемки. Они обнаружили поселение, состоящее из двух групп полуземлянок и загонов для скота."В том месте, в котором мы предполагали наличие помещения, оно действительно было найдено. Мы попали в центр полуземляночного помещения, в котором были обнаружены камни, которые, вероятно, относятся к облицовке полуземлянки. Поскольку люди позднего бронзового века селились в углубленных в землю помещениях, стены которых облицовывали камнями. А в середине у нас показался каменный очаг", – рассказала исследователь.По первым результатам работ ученые пришли к выводу, что на рубеже II–I тыс. до нашей эры, то есть в эпоху поздней бронзы, эти места были так же густо заселены, как и в античное время. Однако люди позднего бронзового века селились в других ландшафтных нишах: около холмов, защищающих поселения от суровых северо-восточных зимних ветров, вблизи ручьев и водотоков.На площадке также работают специалисты Института физико-химических и биологических проблем (ИФХиБПП) РАН. Они ищут в образцах почвы следы земледелия, скотоводства, ремесел и разрабатывают концепцию биологической памяти почв."Индикаторы древнего антропогенного воздействия сохраняются в почве 3,5–4 тыс. лет. Это возраст самих памятников. В культурных слоях почвы мы делаем массовые анализы микробиологических, химических, физических показателей и пытаемся таким образом раскрыть информационный потенциал почв", – сообщил заведующий лабораторией археологического почвоведения ИФХиБПП РАН Александр Борисов.Совместные исследования ученых продлятся на территории природного парка до 25 апреля. Затем археологи и почвоведы приступят к обработке полученных данных и сопоставлению их с уже известными находками данного периода на территории Крыма.
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, российская академия наук, археология, история, республика крым, россия, крымский федеральный университет, крымский федеральный университет (кфу), что не найдешь в учебнике
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Российская академия наук, Археология, история, Республика Крым, Россия, Крымский федеральный университет, Крымский федеральный университет (КФУ), Что не найдешь в учебнике

Археологи нашли следы людей бронзового века в Крыму

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья ГогунскийОбычно закладываются шурфы 2 х 2 м
Обычно закладываются шурфы 2 х 2 м - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Поселение позднего бронзового века на территории Караларского природного парка в керченском Приазовье обнаружили ученые Крымского федерального университета (КФУ). За два дня раскопок специалисты подтвердили гипотезу, основанную на результатах магнитной съемки, и обнаружили две группы полуземлянок и загонов для скота, сообщили в пресс-службе университета.
На территории Караларского природного парка за последние десятилетия было найдено очень много археологических памятников, сообщила заведующая отделом естественнонаучных методов в археологии Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ им. В. И. Вернадского Татьяна Смекалова.
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Тайны песчаных дюн. Геофизики помогли археологам найти древнее поселение
23 апреля, 07:00
"Большое количество поселений, относящихся к античному времени, было открыто здесь еще в 1950-х годах. Все античные поселения находились на берегу моря, а глубинная территория парка оставалась неизведанной. Именно на ней мы сейчас и работаем", - рассказала она.
Исследователи проводят комплексные исследования с применением космических снимков, архивных аэрофотографий и целенаправленных раскопок. Точное место раскопок определяется с помощью магнитной съемки.
"Сначала мы намечаем перспективные места для нахождения поселений, определяемые по пятнам более густой травянистой растительности, видимым на весенних космических снимках. Затем с помощью магнитной съемки по положительным локальным аномалиям мы выявляем кластеры полуземлянок, что позволяет нам предположить нахождение поселений позднего бронзового века. Используя составленную нами магнитную карту, на одном из четырех открытых таким образом поселений, мы с большой точностью заложили раскопы размером 2х2 метра", – пояснила Смекалова.
© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский

Заведующая отделом естественно-научных методов в археологии Крыма Крымского федерального университета м. В.И. Вернадского Татьяна Смекалова рассматривает космические снимки местности.

Т.Н. Смекалова, доктор исторических наук, заведующая отделом естественно-научных методов в археологии Крыма Крымского федерального университета м. В.И. Вернадского (далее Отдела), рассматривает космические снимки местности.

Заведующая отделом естественно-научных методов в археологии Крыма Крымского федерального университета м. В.И. Вернадского Татьяна Смекалова рассматривает космические снимки местности.

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
1 из 3
© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский

Археолог изучает космический снимок поселения позднего бронзового века.

Поселения позднего бронзового века выделяются на космических снимках по более ярким пятнам густой травянистой растительности, произрастающей на гумусированном грунте культурного слоя. В Крымском Приазовье древние поселения занимают особую ландшафтную нишу: расположены под защитой господствующих высот от холодных зимних северо-восточных ветров, поблизости от родников и водотоков.

Археолог изучает космический снимок поселения позднего бронзового века.

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
2 из 3
© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский

Сотрудник отдела естественно-научных методов в археологии Крыма КФУ Андрей Гаврилюк проводит измерение земного магнитного поля с помощью двухдатчикового Оверхаузеровского магнитометра.

Для измерений земного магнитного поля используется двухдатчиковый Оверхаузеровский магнитометр. Оператор Андрей Гаврилюк. Датчики крепятся на немагнитной тележке на расстоянии 1 м друг от друга. Тележка катается по исследуемому участку (50х50 м) с использованиемлокальной координатной сетки. Координаты углов этой сетки измеряются с помощью дифференциального GPSприемника и наносятся на топографический план местности.

Сотрудник отдела естественно-научных методов в археологии Крыма КФУ Андрей Гаврилюк проводит измерение земного магнитного поля с помощью двухдатчикового Оверхаузеровского магнитометра.

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
3 из 3

Заведующая отделом естественно-научных методов в археологии Крыма Крымского федерального университета м. В.И. Вернадского Татьяна Смекалова рассматривает космические снимки местности.

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
1 из 3

Археолог изучает космический снимок поселения позднего бронзового века.

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
2 из 3

Сотрудник отдела естественно-научных методов в археологии Крыма КФУ Андрей Гаврилюк проводит измерение земного магнитного поля с помощью двухдатчикового Оверхаузеровского магнитометра.

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
3 из 3
По ее словам, всего за два дня раскопок специалистам удалось подтвердить гипотезу, основанную на результатах магнитной съемки. Они обнаружили поселение, состоящее из двух групп полуземлянок и загонов для скота.
"В том месте, в котором мы предполагали наличие помещения, оно действительно было найдено. Мы попали в центр полуземляночного помещения, в котором были обнаружены камни, которые, вероятно, относятся к облицовке полуземлянки. Поскольку люди позднего бронзового века селились в углубленных в землю помещениях, стены которых облицовывали камнями. А в середине у нас показался каменный очаг", – рассказала исследователь.
По первым результатам работ ученые пришли к выводу, что на рубеже II–I тыс. до нашей эры, то есть в эпоху поздней бронзы, эти места были так же густо заселены, как и в античное время. Однако люди позднего бронзового века селились в других ландшафтных нишах: около холмов, защищающих поселения от суровых северо-восточных зимних ветров, вблизи ручьев и водотоков.
© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский

Младший научный сотрудник отдела естественно-научных методов в археологии Крыма КФУ Дмитрий Савельев считывает показания высот с помощью нивелира.

Дмитрий Савельев считывает показания высот с помощью нивелира.

Младший научный сотрудник отдела естественно-научных методов в археологии Крыма КФУ Дмитрий Савельев считывает показания высот с помощью нивелира.

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
1 из 5
© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский

Младшие научные сотрудники отдела естественно-научных методов в археологии Крыма КФУ Лев Леонов и Алексей Деваев проводят измерения высот слоев в раскопе с помощью нивелира.

Координаты всех находок и глубины залегания культурных слоев точно фиксируются с помощью дифференциального GPS приемника и нивелира. Младшие научные сотрудники Отдела Лев Леонов и Алексей Деваевпроводят измерения высот слоев в раскопе с помощью нивелира.

Младшие научные сотрудники отдела естественно-научных методов в археологии Крыма КФУ Лев Леонов и Алексей Деваев проводят измерения высот слоев в раскопе с помощью нивелира.

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
2 из 5
© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский

Аспирант института археологии РАН Лев Ленов и студентка-магистрант КФУ им. В.И. Вернадского Яна Торбеева просматривают грунт культурного слоя.

Второй шурф на этом поселении был разбит над предполагаемом двором или загоном для скота. Аспирант института археологии РАН Лев Ленов и студентка-магистрант КФУ им. В.И. Вернадского Яна Торбеева аккуратно просматривают грунт культурного слоя, не пропуская находок: фрагменты лепной орнаментированной керамики и кости животных. Изредка попадаются кремневые отщепы, еще реже – изделия из кремня и кости

Аспирант института археологии РАН Лев Ленов и студентка-магистрант КФУ им. В.И. Вернадского Яна Торбеева просматривают грунт культурного слоя.

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
3 из 5
© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский

Младшие научные сотрудники отдела естественно-научных методов в археологии Крыма КФУ Алексей Деваев и Дмитрий Савельев вскрывают культурные напластования.

Младшие научные сотрудники Отдела Алексей Деваев и Дмитрий Савельев аккуратно, слой за слоем вскрывают культурные напластования. На поселении Джарган-Кая один из шурфов был заложен в районе предполагаемой полуземлянки – заглубленного в землю помещения позднего бронзового века. В его центре на глубине около 1,2 м был обнаружен квадратный в плане очаг, сложенный из плоских плит, поставленных на ребро.

Младшие научные сотрудники отдела естественно-научных методов в археологии Крыма КФУ Алексей Деваев и Дмитрий Савельев вскрывают культурные напластования.

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
4 из 5
© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский

Аспирант института археологии РАН Лев Ленов и студентка-магистрант КФУ им. В.И. Вернадского Яна Торбеева исследуют поселение эпохи бронзы в Крымском Приазовье.

Точная инструментальная съемка – залог научной фиксации всего встреченного в раскопе. Аспирант института археологии РАН Лев Ленов и студентка-магистрант КФУ им. В.И. Вернадского Яна Торбееваувлечены открытием нового поселения эпохи бронзы в Крымском Приазовье.

Аспирант института археологии РАН Лев Ленов и студентка-магистрант КФУ им. В.И. Вернадского Яна Торбеева исследуют поселение эпохи бронзы в Крымском Приазовье.

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
5 из 5

Младший научный сотрудник отдела естественно-научных методов в археологии Крыма КФУ Дмитрий Савельев считывает показания высот с помощью нивелира.

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
1 из 5

Младшие научные сотрудники отдела естественно-научных методов в археологии Крыма КФУ Лев Леонов и Алексей Деваев проводят измерения высот слоев в раскопе с помощью нивелира.

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
2 из 5

Аспирант института археологии РАН Лев Ленов и студентка-магистрант КФУ им. В.И. Вернадского Яна Торбеева просматривают грунт культурного слоя.

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
3 из 5

Младшие научные сотрудники отдела естественно-научных методов в археологии Крыма КФУ Алексей Деваев и Дмитрий Савельев вскрывают культурные напластования.

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
4 из 5

Аспирант института археологии РАН Лев Ленов и студентка-магистрант КФУ им. В.И. Вернадского Яна Торбеева исследуют поселение эпохи бронзы в Крымском Приазовье.

© Фото : Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского/Илья Гогунский
5 из 5
На площадке также работают специалисты Института физико-химических и биологических проблем (ИФХиБПП) РАН. Они ищут в образцах почвы следы земледелия, скотоводства, ремесел и разрабатывают концепцию биологической памяти почв.
"Индикаторы древнего антропогенного воздействия сохраняются в почве 3,5–4 тыс. лет. Это возраст самих памятников. В культурных слоях почвы мы делаем массовые анализы микробиологических, химических, физических показателей и пытаемся таким образом раскрыть информационный потенциал почв", – сообщил заведующий лабораторией археологического почвоведения ИФХиБПП РАН Александр Борисов.
Совместные исследования ученых продлятся на территории природного парка до 25 апреля. Затем археологи и почвоведы приступят к обработке полученных данных и сопоставлению их с уже известными находками данного периода на территории Крыма.
 
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