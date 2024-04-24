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Американский генерал заявил, что учения НАТО проводятся против России - РИА Новости, 24.04.2024
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23:57 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/nato-1942167476.html
Американский генерал заявил, что учения НАТО проводятся против России
Американский генерал заявил, что учения НАТО проводятся против России - РИА Новости, 24.04.2024
Американский генерал заявил, что учения НАТО проводятся против России
Военные учения разных стран НАТО, которые проходят этой весной в Европе, проводятся "фактически" против России, заявил газете New York Times командующий... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T23:57
2024-04-24T23:57
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Военные учения разных стран НАТО, которые проходят этой весной в Европе, проводятся "фактически" против России, заявил газете New York Times командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Дэррил Уильямс. По данным издания, весенние учения НАТО станут самыми масштабными начиная с Холодной войны. Как заявил изданию Уильямс, в прошлом на подобных учениях "имя противника не называлось", это был просто вымышленный противник. "Сейчас, в этом году, мы фактически проводим учения против русских. Мы боремся с нашим потенциальным противником", - заявил генерал газете. New York Times заявляет, что военные учения НАТО, которые проходят весной, должны показать, как могут выглядеть "первые моменты современного конфликта великих держав". Согласно газете, представители национальной безопасности также строят планы проведения кибервойны, в том числе, как защитить интересы США и НАТО от "возможной кибератаки на общественную инфраструктуру". "Если бы НАТО и Россия вступили в войну, американские и союзные войска сначала ринулись бы в страны Балтии – Эстонию, Латвию и Литву – "восточный фланг" НАТО – чтобы попытаться заблокировать проникновение российских войск", - утверждает газета. На 26 апреля запланировано начало учений НАТО в Финляндии в непосредственной близости от российско-финляндской границы. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла РИА Новости, что начинающиеся 26 апреля учения НАТО в Финляндии в непосредственной близости от российско-финляндской границы носят провокационный характер. По ее словам, Россия со своей стороны внимательно отслеживает "агрессивные действия коллективного Запада". В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240424/ucheniya-1941917302.html
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россия, москва, финляндия, владимир путин, мария захарова, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Москва, Финляндия, Владимир Путин, Мария Захарова, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Американский генерал заявил, что учения НАТО проводятся против России

Уильямс: военные учения НАТО в Европе проводятся "фактически" против России

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Военные учения разных стран НАТО, которые проходят этой весной в Европе, проводятся "фактически" против России, заявил газете New York Times командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Дэррил Уильямс.
По данным издания, весенние учения НАТО станут самыми масштабными начиная с Холодной войны. Как заявил изданию Уильямс, в прошлом на подобных учениях "имя противника не называлось", это был просто вымышленный противник.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО
Вчера, 07:17
"Сейчас, в этом году, мы фактически проводим учения против русских. Мы боремся с нашим потенциальным противником", - заявил генерал газете.
New York Times заявляет, что военные учения НАТО, которые проходят весной, должны показать, как могут выглядеть "первые моменты современного конфликта великих держав". Согласно газете, представители национальной безопасности также строят планы проведения кибервойны, в том числе, как защитить интересы США и НАТО от "возможной кибератаки на общественную инфраструктуру".
"Если бы НАТО и Россия вступили в войну, американские и союзные войска сначала ринулись бы в страны Балтии – Эстонию, Латвию и Литву – "восточный фланг" НАТО – чтобы попытаться заблокировать проникновение российских войск", - утверждает газета.
На 26 апреля запланировано начало учений НАТО в Финляндии в непосредственной близости от российско-финляндской границы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Захарова прокомментировала учения НАТО в Финляндии
Вчера, 07:11
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла РИА Новости, что начинающиеся 26 апреля учения НАТО в Финляндии в непосредственной близости от российско-финляндской границы носят провокационный характер. По ее словам, Россия со своей стороны внимательно отслеживает "агрессивные действия коллективного Запада".
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Флаги НАТО и Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Финляндия проведет с военными НАТО учения у границы с Россией
16 апреля, 14:09
 
РоссияМоскваФинляндияВладимир ПутинМария ЗахароваТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
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