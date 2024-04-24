https://ria.ru/20240424/nato-1942045336.html

НАТО в 2020 году готовилась к интервенции в Белоруссию, заявил Лукашенко

НАТО в 2020 году готовилась к интервенции в Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024

НАТО в 2020 году готовилась к интервенции в Белоруссию, заявил Лукашенко

В 2020 году, на фоне протестов оппозиции в Минске, в НАТО готовились к вторжению на запад Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:06

2024-04-24T15:06

2024-04-24T16:32

протесты в белоруссии

в мире

александр лукашенко

белоруссия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678666_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3fb4fcfb3e75ee761987362481d2810.jpg

МИНСК, 24 апр — РИА Новости. В 2020 году, на фоне протестов оппозиции в Минске, в НАТО готовились к вторжению на запад Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании."На нас тогда смотрели со всех сторон света. Смотрели и думали, чем же закончится в Белоруссии? Что не хватает этим белорусам? Смотрели с надеждой некоторые, а в НАТО уже потирали руки и готовились к военной интервенции в западные регионы как минимум. Рассчитывали на хаос и блицкриг. Если бы не стойкость и мужество истинных патриотов, потеряли бы страну", — сказал он. Он отметил, что в Белоруссии изучили опыт цветных революций в мире и извлекли из него уроки."Мы приобрели колоссальный опыт из того, что произошло, стали сплоченной и зрелой нацией. <…> Мы до деталей изучили, как работает методичка вашингтонского обкома", — добавил белорусский лидер.По его словам, цветные революции шли по одному сценарию везде, от Южной Америки до Казахстана, Сербии, Молдавии и Грузии, и для Белоруссии его даже не потрудились адаптировать."Неудивительно, что постановка голливудского спектакля с его карусельными предвыборными очередями, девочками с цветочками, чаепитиями голодных с печеньками и прочими элементами зрелищного шоу провалилась именно у нас, в Белоруссии. Потому что не было реальных социальных причин для мятежа и революционных настроений", — подчеркнул Лукашенко.В августе 2022 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признала и называла победительницей Светлану Тихановскую. Сразу после голосования по всей стране начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применяли спецсредства и спецтехнику. Протесты продолжались несколько месяцев, но затем постепенно сошли на нет. Против некоторых лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти и покушении на теракт.

https://ria.ru/20240408/belorussiya-1938557267.html

https://ria.ru/20240315/belorussiya-1933272305.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия, нато