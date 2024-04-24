https://ria.ru/20240424/nato-1942045336.html
НАТО в 2020 году готовилась к интервенции в Белоруссию, заявил Лукашенко
НАТО в 2020 году готовилась к интервенции в Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
НАТО в 2020 году готовилась к интервенции в Белоруссию, заявил Лукашенко
В 2020 году, на фоне протестов оппозиции в Минске, в НАТО готовились к вторжению на запад Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:06
2024-04-24T15:06
2024-04-24T16:32
протесты в белоруссии
в мире
александр лукашенко
белоруссия
нато
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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. В 2020 году, на фоне протестов оппозиции в Минске, в НАТО готовились к вторжению на запад Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании."На нас тогда смотрели со всех сторон света. Смотрели и думали, чем же закончится в Белоруссии? Что не хватает этим белорусам? Смотрели с надеждой некоторые, а в НАТО уже потирали руки и готовились к военной интервенции в западные регионы как минимум. Рассчитывали на хаос и блицкриг. Если бы не стойкость и мужество истинных патриотов, потеряли бы страну", — сказал он. Он отметил, что в Белоруссии изучили опыт цветных революций в мире и извлекли из него уроки."Мы приобрели колоссальный опыт из того, что произошло, стали сплоченной и зрелой нацией. <…> Мы до деталей изучили, как работает методичка вашингтонского обкома", — добавил белорусский лидер.По его словам, цветные революции шли по одному сценарию везде, от Южной Америки до Казахстана, Сербии, Молдавии и Грузии, и для Белоруссии его даже не потрудились адаптировать."Неудивительно, что постановка голливудского спектакля с его карусельными предвыборными очередями, девочками с цветочками, чаепитиями голодных с печеньками и прочими элементами зрелищного шоу провалилась именно у нас, в Белоруссии. Потому что не было реальных социальных причин для мятежа и революционных настроений", — подчеркнул Лукашенко.В августе 2022 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признала и называла победительницей Светлану Тихановскую. Сразу после голосования по всей стране начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применяли спецсредства и спецтехнику. Протесты продолжались несколько месяцев, но затем постепенно сошли на нет. Против некоторых лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти и покушении на теракт.
https://ria.ru/20240408/belorussiya-1938557267.html
https://ria.ru/20240315/belorussiya-1933272305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, нато
Протесты в Белоруссии, В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, НАТО
НАТО в 2020 году готовилась к интервенции в Белоруссию, заявил Лукашенко
Лукашенко: НАТО готовила интервенцию в Белоруссию на фоне протестов в 2020 году
МИНСК, 24 апр — РИА Новости. В 2020 году, на фоне протестов оппозиции в Минске, в НАТО готовились к вторжению на запад Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.
"На нас тогда смотрели со всех сторон света. Смотрели и думали, чем же закончится в Белоруссии? Что не хватает этим белорусам? Смотрели с надеждой некоторые, а в НАТО уже потирали руки и готовились к военной интервенции в западные регионы как минимум. Рассчитывали на хаос и блицкриг. Если бы не стойкость и мужество истинных патриотов, потеряли бы страну", — сказал он.
Он отметил, что в Белоруссии изучили опыт цветных революций в мире и извлекли из него уроки.
"Мы приобрели колоссальный опыт из того, что произошло, стали сплоченной и зрелой нацией. <…> Мы до деталей изучили, как работает методичка вашингтонского обкома", — добавил белорусский лидер.
По его словам, цветные революции шли по одному сценарию везде, от Южной Америки
до Казахстана
, Сербии
, Молдавии
и Грузии
, и для Белоруссии его даже не потрудились адаптировать.
«
"Неудивительно, что постановка голливудского спектакля с его карусельными предвыборными очередями, девочками с цветочками, чаепитиями голодных с печеньками и прочими элементами зрелищного шоу провалилась именно у нас, в Белоруссии. Потому что не было реальных социальных причин для мятежа и революционных настроений", — подчеркнул Лукашенко.
В августе 2022 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признала и называла победительницей Светлану Тихановскую
. Сразу после голосования по всей стране начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применяли спецсредства и спецтехнику. Протесты продолжались несколько месяцев, но затем постепенно сошли на нет. Против некоторых лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти и покушении на теракт.