https://ria.ru/20240424/nastavnichestvo-1942124916.html

Межрегиональное наставничество позволит ЦПЭ выполнить показатели нацпроекта

Межрегиональное наставничество позволит ЦПЭ выполнить показатели нацпроекта - РИА Новости, 24.04.2024

Межрегиональное наставничество позволит ЦПЭ выполнить показатели нацпроекта

Каждый регион, не достигший ключевых показателей эффективности в 2023 году, сможет выбрать себе наставника из лидеров поддержки экспорта — руководителей Центров РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:44

2024-04-24T18:44

2024-04-24T18:44

экономика

россия

самарская область

ярославская область

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Каждый регион, не достигший ключевых показателей эффективности в 2023 году, сможет выбрать себе наставника из лидеров поддержки экспорта — руководителей Центров поддержки экспорта, показавших в прошлом году лучшие результаты, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Наставник в течение года будет сопровождать работу региона, помогая выстраивать работу с бизнесом, внедрять и улучшать инструменты поддержки, а также оптимизировать деятельность ЦПЭ", - говорится в сообщении."По итогам 2023 года 12 регионов не выполнили показатели Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", связанные с развитием экспорта малых и средних компаний. Чтобы не допустить повторения подобного опыта в этих регионах в этом году, мы разработали механизм межрегионального наставничества. Он заключается в том, что за каждым не справившимся с планом регионом закрепляется наставник-руководитель ЦПЭ из ТОП-10 рейтинга и помогает в течение года определить зону роста и вывести работу инфраструктуры поддержки на необходимый уровень", —отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Механизм межрегионального наставничества был разработан в 2023 году. В прошлом году он применялся в пилотном режиме и позволил повысить эффективность работы "отстающих" регионов на 56%.Напомним, лидерами по поддержке экспортеров из числа малого и среднего бизнеса в 2023 году стали Смоленская, Московская и Самарская области.Также бизнес при завоевании внешних рынков может опереться на государственную инфраструктуру Рязанской и Ярославской областей, Республики Башкортостан, Свердловской и Омской областей и Республики Татарстан, которые занимают с 4-го по 9-е места рейтинга соответственно. Замыкает десятку лидеров страны Калужская область.Регионы выбирают наставников в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая проходит в Ленинградской области. Организатор конференции — Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

https://ria.ru/20240424/garantiya-1942049316.html

https://ria.ru/20240424/gospodderzhka-1941961413.html

россия

самарская область

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, самарская область, ярославская область, российский экспортный центр (рэц)