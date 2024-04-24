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Межрегиональное наставничество позволит ЦПЭ выполнить показатели нацпроекта - РИА Новости, 24.04.2024
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18:44 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/nastavnichestvo-1942124916.html
Межрегиональное наставничество позволит ЦПЭ выполнить показатели нацпроекта
Межрегиональное наставничество позволит ЦПЭ выполнить показатели нацпроекта - РИА Новости, 24.04.2024
Межрегиональное наставничество позволит ЦПЭ выполнить показатели нацпроекта
Каждый регион, не достигший ключевых показателей эффективности в 2023 году, сможет выбрать себе наставника из лидеров поддержки экспорта — руководителей Центров РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:44
2024-04-24T18:44
экономика
россия
самарская область
ярославская область
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Каждый регион, не достигший ключевых показателей эффективности в 2023 году, сможет выбрать себе наставника из лидеров поддержки экспорта — руководителей Центров поддержки экспорта, показавших в прошлом году лучшие результаты, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Наставник в течение года будет сопровождать работу региона, помогая выстраивать работу с бизнесом, внедрять и улучшать инструменты поддержки, а также оптимизировать деятельность ЦПЭ", - говорится в сообщении."По итогам 2023 года 12 регионов не выполнили показатели Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", связанные с развитием экспорта малых и средних компаний. Чтобы не допустить повторения подобного опыта в этих регионах в этом году, мы разработали механизм межрегионального наставничества. Он заключается в том, что за каждым не справившимся с планом регионом закрепляется наставник-руководитель ЦПЭ из ТОП-10 рейтинга и помогает в течение года определить зону роста и вывести работу инфраструктуры поддержки на необходимый уровень", —отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Механизм межрегионального наставничества был разработан в 2023 году. В прошлом году он применялся в пилотном режиме и позволил повысить эффективность работы "отстающих" регионов на 56%.Напомним, лидерами по поддержке экспортеров из числа малого и среднего бизнеса в 2023 году стали Смоленская, Московская и Самарская области.Также бизнес при завоевании внешних рынков может опереться на государственную инфраструктуру Рязанской и Ярославской областей, Республики Башкортостан, Свердловской и Омской областей и Республики Татарстан, которые занимают с 4-го по 9-е места рейтинга соответственно. Замыкает десятку лидеров страны Калужская область.Регионы выбирают наставников в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая проходит в Ленинградской области. Организатор конференции — Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
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экономика, россия, самарская область, ярославская область, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Самарская область, Ярославская область, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Межрегиональное наставничество позволит ЦПЭ выполнить показатели нацпроекта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЭЦ
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Каждый регион, не достигший ключевых показателей эффективности в 2023 году, сможет выбрать себе наставника из лидеров поддержки экспорта — руководителей Центров поддержки экспорта, показавших в прошлом году лучшие результаты, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Наставник в течение года будет сопровождать работу региона, помогая выстраивать работу с бизнесом, внедрять и улучшать инструменты поддержки, а также оптимизировать деятельность ЦПЭ", - говорится в сообщении.
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"По итогам 2023 года 12 регионов не выполнили показатели Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", связанные с развитием экспорта малых и средних компаний. Чтобы не допустить повторения подобного опыта в этих регионах в этом году, мы разработали механизм межрегионального наставничества. Он заключается в том, что за каждым не справившимся с планом регионом закрепляется наставник-руководитель ЦПЭ из ТОП-10 рейтинга и помогает в течение года определить зону роста и вывести работу инфраструктуры поддержки на необходимый уровень", —отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Механизм межрегионального наставничества был разработан в 2023 году. В прошлом году он применялся в пилотном режиме и позволил повысить эффективность работы "отстающих" регионов на 56%.
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Напомним, лидерами по поддержке экспортеров из числа малого и среднего бизнеса в 2023 году стали Смоленская, Московская и Самарская области.
Также бизнес при завоевании внешних рынков может опереться на государственную инфраструктуру Рязанской и Ярославской областей, Республики Башкортостан, Свердловской и Омской областей и Республики Татарстан, которые занимают с 4-го по 9-е места рейтинга соответственно. Замыкает десятку лидеров страны Калужская область.
Регионы выбирают наставников в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая проходит в Ленинградской области. Организатор конференции — Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
 
ЭкономикаРоссияСамарская областьЯрославская областьРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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