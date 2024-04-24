https://ria.ru/20240424/napadenie-1942015613.html

Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе

Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе - РИА Новости, 24.04.2024

Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X, что получило информацию о нападении на судно в 72 морских... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:50

2024-04-24T13:50

2024-04-24T13:50

в мире

джибути

аденский залив

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X, что получило информацию о нападении на судно в 72 морских милях (133,3 километра) от порта Джибути в Аденском заливе. "Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте в 72 морских милях к востоку-юго-востоку от порта Джибути. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении управления. Инцидент классифицируется как нападение. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

https://ria.ru/20240413/ukmto-1939777904.html

джибути

аденский залив

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в мире, джибути, аденский залив