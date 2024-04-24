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Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе - РИА Новости, 24.04.2024
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13:50 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/napadenie-1942015613.html
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе - РИА Новости, 24.04.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X, что получило информацию о нападении на судно в 72 морских... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:50
2024-04-24T13:50
в мире
джибути
аденский залив
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X, что получило информацию о нападении на судно в 72 морских милях (133,3 километра) от порта Джибути в Аденском заливе. "Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте в 72 морских милях к востоку-юго-востоку от порта Джибути. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении управления. Инцидент классифицируется как нападение. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
https://ria.ru/20240413/ukmto-1939777904.html
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в мире, джибути, аденский залив
В мире, Джибути, Аденский залив
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Джибути в Аденском заливе

CC BY 3.0 / Tyke / Lake Assal DjiboutiДжибути
Джибути - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
CC BY 3.0 / Tyke / Lake Assal Djibouti
Джибути. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X, что получило информацию о нападении на судно в 72 морских милях (133,3 километра) от порта Джибути в Аденском заливе.
"Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте в 72 морских милях к востоку-юго-востоку от порта Джибути. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении управления. Инцидент классифицируется как нападение.
UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
ОАЭ - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов ОАЭ
13 апреля, 11:52
 
В миреДжибутиАденский залив
 
 
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