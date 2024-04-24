https://ria.ru/20240424/napadenie-1942015613.html
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе - РИА Новости, 24.04.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X, что получило информацию о нападении на судно в 72 морских... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:50
2024-04-24T13:50
2024-04-24T13:50
в мире
джибути
аденский залив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737563898_0:213:2272:1491_1920x0_80_0_0_a5e216f54dcd9c72bb0de88a7ee35f6b.jpg
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X, что получило информацию о нападении на судно в 72 морских милях (133,3 километра) от порта Джибути в Аденском заливе. "Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте в 72 морских милях к востоку-юго-востоку от порта Джибути. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении управления. Инцидент классифицируется как нападение. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
https://ria.ru/20240413/ukmto-1939777904.html
джибути
аденский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737563898_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_3eab32783a3b764dd4809f7c2d0c9c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джибути, аденский залив
В мире, Джибути, Аденский залив
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Джибути в Аденском заливе