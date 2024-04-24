https://ria.ru/20240424/naemniki-1941908930.html

Бразилия заявила о гибели или пропаже четырех наемников на Украине

Бразилия заявила о гибели или пропаже четырех наемников на Украине - РИА Новости, 24.04.2024

Бразилия заявила о гибели или пропаже четырех наемников на Украине

МИД Бразилии считает погибшими или пропавшими без вести четырех бразильцев, отправившихся воевать на стороне Украины, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T04:08

2024-04-24T04:08

2024-04-24T07:50

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 апр - РИА Новости. МИД Бразилии считает погибшими или пропавшими без вести четырех бразильцев, отправившихся воевать на стороне Украины, сообщил РИА Новости представитель министерства. После начала спецоперации Украине туда хлынуло большое число наемников. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников и фиксировало их присутствие в зоне СВО. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости, в странах Запада множатся могилы погибших на Украине, несмотря на заверения американских и европейских политиков, что конфликт не коснется их граждан. "МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте", - сообщил собеседник агентства. Правительство Бразилии точно не знает, сколько бразильцев вызвались воевать на Украине, но подчеркивает, что связалось с родственниками погибших, чтобы оказать им консульскую помощь. Вместе с тем, решение о репатриации останков погибших бразильцев остается за их родственниками, власти Бразилии не могут оплачивать эти расходы, согласно действующему законодательству. Правительство не предоставило списка погибших, но, согласно данным в местных СМИ, все добровольцы не прослужили и трёх месяцев на фронте. Среди погибших была одна женщина - Талита ду Валле 39 лет. Она погибла всего через три недели после того, как приехала на Украину, задохнувшись из-за пожара в бункере, где пряталась. Ее прах прибыл в Бразилию несколько месяцев спустя, и семья подозревает, что это не ее останки. Они также обвиняют коллег Талиты в краже ее имущества на сумму 70 тысяч реалов (более 13,4 тысячи долларов). "К сожалению, иностранный легион стал оплотом коррумпированных людей", — рассказал порталу UOL Теу Родригу Виейра, брат жертвы. Самому молодому погибшему наемнику Антониу Аситиани было всего 25 лет. Он был студентом медицинского факультета, но оставил обучение, чтобы заниматься гуманитарными проектами. В июне 2022 года умер 44-летний Андре Луис Ак Баи, спасая двух сослуживцев. Спустя месяц в Харькове погиб Дуглас Родригес Буригу. Его семья сообщала, что он первоначально хотел выполнять гуманитарную работу, но в итоге оказался на фронте. Также на Украину отправился наемник Макс Панаву, который вел рассказ о своей жизни в соцсетях. У него было 130 тысяч подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Ряд СМИ утверждают, что он числится пропавшим без вести, однако его близкий друг считает, что Панаву погиб в Авдеевке. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Из Бразилии приехало 268 наемников, из них 136 уничтожено.

https://ria.ru/20240423/naemniki-1941664427.html

https://ria.ru/20240423/naemniki-1941677234.html

https://ria.ru/20240410/naemniki-1939173607.html

https://ria.ru/20240409/verbovka-1938891829.html

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