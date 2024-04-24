https://ria.ru/20240424/mwm-1942069302.html

"Самый мощный". Кадры из зоны спецоперации вызвали панику в США

"Самый мощный". Кадры из зоны спецоперации вызвали панику в США - РИА Новости, 24.04.2024

"Самый мощный". Кадры из зоны спецоперации вызвали панику в США

Россия сможет получить ценную разведывательную информацию о модели танка Leopard 2A6 после его захвата, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:02

2024-04-24T16:02

2024-04-24T16:53

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия сможет получить ценную разведывательную информацию о модели танка Leopard 2A6 после его захвата, пишет Military Watch Magazine."На новых кадрах, опубликованных Министерством обороны России, запечатлен захваченный танк Leopard 2A6 в районе Авдеевки. <…> Ценность доступа к Leopard 2A6 остается высокой. Российские войска уже получили значительные сведения об этом классе танков благодаря опыту ведения боевых действий против него", — говорится в материале.Отмечается, что эта модель считается самым мощным вариантом Leopard 2, предоставленным Украине, и среди европейских классов танков по своим возможностям уступает лишь небольшому количеству Leopard 2A7. По мнению автора, кадры подтвердили, что западная военная техника, поставляемая на Украину, детально изучается в России."Эта машина считается гораздо более ценной, чем более старые Leopard 2A4. Захваченный танк считается самым мощным на вооружении Украины", — резюмируется в статье.Министерство обороны России опубликовало во вторник видео транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard, захваченного российскими военнослужащими на Авдеевском направлении. Как рассказали в ведомстве, эвакуация боевой машины проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Затем прошла сама эвакуация бронемашины, которую доставили в ремонтное подразделение.

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942056736.html

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Транспортировка танка Leopard, захваченного ВС РФ на Авдеевском направлении Минобороны опубликовало кадры транспортировки трофейного танка Leopard, захваченного российскими военными на Авдеевском направлении. 2024-04-24T16:02 true PT0M43S

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в мире, технологии, россия, украина, авдеевка