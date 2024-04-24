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Правительство Молдавии проверит аккаунты, связанные с группой Шора - РИА Новости, 24.04.2024
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20:40 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/moldaviya-1942145196.html
Правительство Молдавии проверит аккаунты, связанные с группой Шора
Правительство Молдавии проверит аккаунты, связанные с группой Шора - РИА Новости, 24.04.2024
Правительство Молдавии проверит аккаунты, связанные с группой Шора
Правительство Молдавии направит в администрацию соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) на проверку подлинности более 100 профилей, связанных с... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T20:40
2024-04-24T20:40
в мире
молдавия
россия
илан шор
майя санду
возрождение
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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Правительство Молдавии направит в администрацию соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) на проверку подлинности более 100 профилей, связанных с группой, которой руководит оппозиционный политик Илан Шор, сообщил в среду глава пресс-службы молдавского правительства Даниел Водэ. "На прошлой неделе наша команда правительства, а также из министерств, выявила и проверила более 100 ложных профилей, принадлежащих криминальной группировке "Шор". Эти профили были созданы с целью распространения дезинформации и подрыва доверия общественности к институтам государства... И в этом контексте все эти аккаунты будут переданы в Facebook* с целью модерации по критерию того, что это не настоящие аккаунты, а фальшивые боты, распространяющие ложь", - написал Водэ в своем Telegram-канале. По его словам, власти обязуются противодействовать этим тактикам путем предоставления правильной и прозрачной информации. "Подобные аккаунты… пишут сотни клеветнических комментариев в адрес властей и хвалят представителей криминальной группировки "Шор", - подчеркнул он. Молдавский суд в прошлом году заочно приговорил Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231024/blokirovka-1905025466.html
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в мире, молдавия, россия, илан шор, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Россия, Илан Шор, Майя Санду, Возрождение
Правительство Молдавии проверит аккаунты, связанные с группой Шора

Правительство Молдавии проверит более ста аккаунтов, связанных с группой Шора

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Правительство Молдавии направит в администрацию соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) на проверку подлинности более 100 профилей, связанных с группой, которой руководит оппозиционный политик Илан Шор, сообщил в среду глава пресс-службы молдавского правительства Даниел Водэ.
"На прошлой неделе наша команда правительства, а также из министерств, выявила и проверила более 100 ложных профилей, принадлежащих криминальной группировке "Шор". Эти профили были созданы с целью распространения дезинформации и подрыва доверия общественности к институтам государства... И в этом контексте все эти аккаунты будут переданы в Facebook* с целью модерации по критерию того, что это не настоящие аккаунты, а фальшивые боты, распространяющие ложь", - написал Водэ в своем Telegram-канале.
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По его словам, власти обязуются противодействовать этим тактикам путем предоставления правильной и прозрачной информации. "Подобные аккаунты… пишут сотни клеветнических комментариев в адрес властей и хвалят представителей криминальной группировки "Шор", - подчеркнул он.
Молдавский суд в прошлом году заочно приговорил Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться.
Изображение сгенерировано ИИ
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19 апреля, 08:00
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреМолдавияРоссияИлан ШорМайя СандуВозрождение
 
 
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