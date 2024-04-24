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Молдавский депутат считает, что Санду могла бы призвать румынские войска - РИА Новости, 24.04.2024
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18:05 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/moldaviya-1942113725.html
Молдавский депутат считает, что Санду могла бы призвать румынские войска
Молдавский депутат считает, что Санду могла бы призвать румынские войска - РИА Новости, 24.04.2024
Молдавский депутат считает, что Санду могла бы призвать румынские войска
Возможность ввода в Молдавию румынских войск по просьбе молдавского президента Майи Санду становится реальнее с учетом продвижения в Румынии законопроекта об... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:05
2024-04-24T18:05
в мире
румыния
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майя санду
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Возможность ввода в Молдавию румынских войск по просьбе молдавского президента Майи Санду становится реальнее с учетом продвижения в Румынии законопроекта об использовании ВС за рубежом для защиты сограждан, заявил в среду депутат молдавского парламента, член партии "Возрождение" Василий Боля. В начале апреля министерство обороны Румынии вынесло на публичное обсуждение проект закона о национальной обороне. В документе, в частности, есть пункт о том, что президент Румынии по предложению премьера может отдать приказ "о принятии необходимых мер для защиты румынских граждан, находящихся в опасности за пределами национальной территории". Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что идея минобороны Румынии о возможности ввода военных на территории других стран для защиты румынских граждан является "укреплением способностей обороны". Василий Боля отметил, что в Молдавии в прошлом был принят закон о двойном гражданстве. По его словам, "очень многие для того, чтобы ездить в Европу, получали это румынское гражданство". "Мы сталкиваемся с такой ситуацией, что может так получиться, что на территорию нашей страны войдут по просьбе нашего президента, которая тоже имеет румынское гражданство, войска соседнего государства", - сказал депутат на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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в мире, румыния, молдавия, майя санду, василий боля
В мире, Румыния, Молдавия, Майя Санду, Василий Боля
Молдавский депутат считает, что Санду могла бы призвать румынские войска

Депутат Боля: ввод в Молдавию румынских войск по просьбе Санду все реальнее

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкДепутат Партии социалистов Василий Боля
Депутат Партии социалистов Василий Боля - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Депутат Партии социалистов Василий Боля. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Возможность ввода в Молдавию румынских войск по просьбе молдавского президента Майи Санду становится реальнее с учетом продвижения в Румынии законопроекта об использовании ВС за рубежом для защиты сограждан, заявил в среду депутат молдавского парламента, член партии "Возрождение" Василий Боля.
В начале апреля министерство обороны Румынии вынесло на публичное обсуждение проект закона о национальной обороне. В документе, в частности, есть пункт о том, что президент Румынии по предложению премьера может отдать приказ "о принятии необходимых мер для защиты румынских граждан, находящихся в опасности за пределами национальной территории". Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что идея минобороны Румынии о возможности ввода военных на территории других стран для защиты румынских граждан является "укреплением способностей обороны".
Василий Боля отметил, что в Молдавии в прошлом был принят закон о двойном гражданстве. По его словам, "очень многие для того, чтобы ездить в Европу, получали это румынское гражданство".
"Мы сталкиваемся с такой ситуацией, что может так получиться, что на территорию нашей страны войдут по просьбе нашего президента, которая тоже имеет румынское гражданство, войска соседнего государства", - сказал депутат на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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В миреРумынияМолдавияМайя СандуВасилий Боля
 
 
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