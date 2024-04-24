https://ria.ru/20240424/moldaviya-1942113725.html

Молдавский депутат считает, что Санду могла бы призвать румынские войска

Молдавский депутат считает, что Санду могла бы призвать румынские войска - РИА Новости, 24.04.2024

Молдавский депутат считает, что Санду могла бы призвать румынские войска

Возможность ввода в Молдавию румынских войск по просьбе молдавского президента Майи Санду становится реальнее с учетом продвижения в Румынии законопроекта об... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:05

2024-04-24T18:05

2024-04-24T18:05

в мире

румыния

молдавия

майя санду

василий боля

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Возможность ввода в Молдавию румынских войск по просьбе молдавского президента Майи Санду становится реальнее с учетом продвижения в Румынии законопроекта об использовании ВС за рубежом для защиты сограждан, заявил в среду депутат молдавского парламента, член партии "Возрождение" Василий Боля. В начале апреля министерство обороны Румынии вынесло на публичное обсуждение проект закона о национальной обороне. В документе, в частности, есть пункт о том, что президент Румынии по предложению премьера может отдать приказ "о принятии необходимых мер для защиты румынских граждан, находящихся в опасности за пределами национальной территории". Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что идея минобороны Румынии о возможности ввода военных на территории других стран для защиты румынских граждан является "укреплением способностей обороны". Василий Боля отметил, что в Молдавии в прошлом был принят закон о двойном гражданстве. По его словам, "очень многие для того, чтобы ездить в Европу, получали это румынское гражданство". "Мы сталкиваемся с такой ситуацией, что может так получиться, что на территорию нашей страны войдут по просьбе нашего президента, которая тоже имеет румынское гражданство, войска соседнего государства", - сказал депутат на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, румыния, молдавия, майя санду, василий боля