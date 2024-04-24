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"Все только начинается". Москва получила нового союзника в тылу Украины - РИА Новости, 24.04.2024
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08:00 24.04.2024 (обновлено: 08:01 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html
"Все только начинается". Москва получила нового союзника в тылу Украины
"Все только начинается". Москва получила нового союзника в тылу Украины - РИА Новости, 24.04.2024
"Все только начинается". Москва получила нового союзника в тылу Украины
Опальный молдавский миллионер Илан Шор объединил все свои политические проекты в блок "Победа". И сделал это не где-нибудь, а в московском отеле The Carlton,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T08:00
2024-04-24T08:01
в мире
молдавия
россия
москва
евгения гуцул
майя санду
илан шор
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941699423_0:201:2678:1707_1920x0_80_0_0_882e27b34bc42b8dfb824d5e4cf6b4f8.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Опальный молдавский миллионер Илан Шор объединил все свои политические проекты в блок "Победа". И сделал это не где-нибудь, а в московском отеле The Carlton, куда он приехал на российском автомобиле Aurus Senat. Его соратники намерены бороться с режимом Майи Санду, чтобы привести Молдавию к союзу с Москвой. Об их шансах на успех — в материале РИА Новости.Одна на всехШор назвал учредительный форум "Съездом молдавских политиков и представителей молдавской общественности". В нем приняли участие партии "Возрождение", "Шанс", "Альтернативная сила спасения Молдовы" и Victorie ("Победа"). Как отмечается в описании мероприятия, все они за вступление в ЕАЭС и против евроинтеграции. Возглавил созданный блок Шор, башкану Гагаузии Евгении Гуцул достался пост секретаря политического совета, а депутату Марине Таубер — секретаря исполкома."Санду сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, Россией, ЕАЭС — с традиционными партнерами и соседями. Наша же задача в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать!" — провозгласил Шор.Он не был на родине с 2019-го — уехал из-за обвинений в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. В 2023-м его заочно приговорили к 15-летнему тюремному сроку. Шор жил в Израиле, теперь перебрался в Москву.Что касается участников съезда, то "Возрождение" и "Шанс" известны как проекты Шора. Дело в том, что власти Молдавии признали партию "Шор" неконституционной и запретили. "Альтернативная сила спасения Молдовы" основана в 2022-м, Victorie — 2024-м. Пока особо себя не проявляли.Лидер "Возрождения" Наталья Параска сообщила, что "Победа" скоро определится с кандидатом на пост президента Молдавии. Она верит, что их поддержат. По молдавским законам в президенты можно выдвигаться только по достижении 40-летнего возраста. Шору и Гуцул — по 37. Выборы состоятся 20 октября, поэтому времени на поиск немного.Враги государстваМинистр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвал "Победу" "организованным преступным блоком". Пресс-секретарь правящей партии "Действие и солидарность" Адриан Влас считает позором то, что съезд провели в Москве, в то время как "весь мир осуждает Кремль за варварскую войну в Украине". При этом он подчеркнул, что Кишинев уверенно идет в Евросоюз, где, по его словам, царят "мир, справедливость и процветание".Заговорили и об измене родине. "С нашей точки зрения, эта акция несет угрозу безопасности государства. Очередная выходка преступной группировки "Шор", — сказал исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну.Параску и еще не меньше 200 человек задержали сразу после приземления самолета в Кишиневе. Сотрудники Службы информации и безопасности (аналог ФСБ) несколько часов беседовали с каждым, выясняя, с кем они встречались в Москве и что собираются делать на родине. В частности, лидеру "Возрождения" пригрозили возбуждением уголовного дела за посещение "страны-агрессора".На этом фоне совет по телевидению и радио Молдавии признал Гагаузский общественный телеканал угрозой национальной безопасности. Сослались на февральские передачи о референдуме 2014 года. Десять лет назад большинство гагаузов решили, что их автономия может выйти из состава Молдавии, если та утратит суверенитет, а также выступили за присоединение, не к ЕС, а к Таможенному союзу (теперь — ЕАЭС).Роковая альтернативаВ октябре вместе с президентскими выборами планируется референдум о ЕС. В правительстве надеются получить не меньше 60 процентов в свою пользу. Оппозиция уверена, что Санду специально совместила голосования, чтобы нивелировать собственный низкий рейтинг за счет европейских устремлений населения.Социологическая служба WatchDog опубликовала 16 апреля результаты исследования: евроинтеграцию поддерживают 56,5 процента молдаван в стране и 10-15 процентов — уехавших на заработки за границу. Впрочем, во времена президентства коммуниста Владимира Воронина таких было около 70 процентов.По оценке молдавского политического аналитика Дмитрия Кисеева, сегодня за ЕС в стране порядка 60 процентов, остальные — за ЕАЭС. И "Победа", по его мнению, может выиграть президентские выборы, если выдвинет сильного кандидата. "Обычно молдаване голосуют не за программы и партии, а за личности. Но пока нет даже намеков на то, кто станет представителем Шора. К тому же вряд ли Санду прозевает активность своих противников, как это было в Гагаузии, где неожиданно для Кишинева победила Гуцул. Скорее всего, власти постараются не допустить наиболее опасных конкурентов до выборов", — объяснил он РИА Новости.Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова тоже полагает, что кандидата "Победы" под каким-либо предлогом отстранят. Однако этот блок в любом случае полезен России."Во-первых, организацию создали в Москве, так как, по словам Шора, заниматься оппозиционной деятельностью в Молдавии невозможно. Во-вторых, в отличие от других молдавских политиков, Шор и его команда прямо говорят, что хотят сотрудничать только с Россией, которая уже оказывает им поддержку. Они не пытаются присвоить себе чужие заслуги. Соответственно, чем дольше "Победа" защищает права русскоязычных Молдавии, включая гагаузов, тем выше авторитет Москвы в республике", — рассуждает она.И все эксперты, опрошенные РИА Новости, связывают появление "Победы" с углублением политического кризиса в Молдавии, который еще далек от завершения.
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в мире, молдавия, россия, москва, евгения гуцул, майя санду, илан шор, евразийский экономический союз, возрождение, снг
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Евгения Гуцул, Майя Санду, Илан Шор, Евразийский экономический союз, Возрождение, СНГ
"Все только начинается". Москва получила нового союзника в тылу Украины

Власти Молдавии заподозрили членов "Победы" в госизмене

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Кишиневе
Сотрудники полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Родион Прока
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Опальный молдавский миллионер Илан Шор объединил все свои политические проекты в блок "Победа". И сделал это не где-нибудь, а в московском отеле The Carlton, куда он приехал на российском автомобиле Aurus Senat. Его соратники намерены бороться с режимом Майи Санду, чтобы привести Молдавию к союзу с Москвой. Об их шансах на успех — в материале РИА Новости.

Одна на всех

Шор назвал учредительный форум "Съездом молдавских политиков и представителей молдавской общественности". В нем приняли участие партии "Возрождение", "Шанс", "Альтернативная сила спасения Молдовы" и Victorie ("Победа"). Как отмечается в описании мероприятия, все они за вступление в ЕАЭС и против евроинтеграции. Возглавил созданный блок Шор, башкану Гагаузии Евгении Гуцул достался пост секретаря политического совета, а депутату Марине Таубер — секретаря исполкома.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
"Санду сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, Россией, ЕАЭС — с традиционными партнерами и соседями. Наша же задача в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать!" — провозгласил Шор.
Он не был на родине с 2019-го — уехал из-за обвинений в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. В 2023-м его заочно приговорили к 15-летнему тюремному сроку. Шор жил в Израиле, теперь перебрался в Москву.
Что касается участников съезда, то "Возрождение" и "Шанс" известны как проекты Шора. Дело в том, что власти Молдавии признали партию "Шор" неконституционной и запретили. "Альтернативная сила спасения Молдовы" основана в 2022-м, Victorie — 2024-м. Пока особо себя не проявляли.
Лидер "Возрождения" Наталья Параска сообщила, что "Победа" скоро определится с кандидатом на пост президента Молдавии. Она верит, что их поддержат. По молдавским законам в президенты можно выдвигаться только по достижении 40-летнего возраста. Шору и Гуцул — по 37. Выборы состоятся 20 октября, поэтому времени на поиск немного.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидеры оппозиционных молдавских партий и общественные деятели после подписания соглашения об объединении партий в политический блок "Победа"
Лидеры оппозиционных молдавских партий и общественные деятели после подписания соглашения об объединении партий в политический блок Победа - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидеры оппозиционных молдавских партий и общественные деятели после подписания соглашения об объединении партий в политический блок "Победа"

Враги государства

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвал "Победу" "организованным преступным блоком". Пресс-секретарь правящей партии "Действие и солидарность" Адриан Влас считает позором то, что съезд провели в Москве, в то время как "весь мир осуждает Кремль за варварскую войну в Украине". При этом он подчеркнул, что Кишинев уверенно идет в Евросоюз, где, по его словам, царят "мир, справедливость и процветание".
© Фото : Партия "RENAŞTERE - ВОЗРОЖДЕНИЕ"/TelegramЛидер партии "Возрождение" Наталья Параска
Лидер партии Возрождение Наталья Параска - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Партия "RENAŞTERE - ВОЗРОЖДЕНИЕ"/Telegram
Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска
Заговорили и об измене родине. "С нашей точки зрения, эта акция несет угрозу безопасности государства. Очередная выходка преступной группировки "Шор", — сказал исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну.
Параску и еще не меньше 200 человек задержали сразу после приземления самолета в Кишиневе. Сотрудники Службы информации и безопасности (аналог ФСБ) несколько часов беседовали с каждым, выясняя, с кем они встречались в Москве и что собираются делать на родине. В частности, лидеру "Возрождения" пригрозили возбуждением уголовного дела за посещение "страны-агрессора".
На этом фоне совет по телевидению и радио Молдавии признал Гагаузский общественный телеканал угрозой национальной безопасности. Сослались на февральские передачи о референдуме 2014 года. Десять лет назад большинство гагаузов решили, что их автономия может выйти из состава Молдавии, если та утратит суверенитет, а также выступили за присоединение, не к ЕС, а к Таможенному союзу (теперь — ЕАЭС).
Участники митинга, организованного оппозиционной партией Шор, в Гагаузии - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
"Они обратились к Москве". Что назревает в тылу Украины
13 апреля, 08:00

Роковая альтернатива

В октябре вместе с президентскими выборами планируется референдум о ЕС. В правительстве надеются получить не меньше 60 процентов в свою пользу. Оппозиция уверена, что Санду специально совместила голосования, чтобы нивелировать собственный низкий рейтинг за счет европейских устремлений населения.
Социологическая служба WatchDog опубликовала 16 апреля результаты исследования: евроинтеграцию поддерживают 56,5 процента молдаван в стране и 10-15 процентов — уехавших на заработки за границу. Впрочем, во времена президентства коммуниста Владимира Воронина таких было около 70 процентов.
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе
По оценке молдавского политического аналитика Дмитрия Кисеева, сегодня за ЕС в стране порядка 60 процентов, остальные — за ЕАЭС. И "Победа", по его мнению, может выиграть президентские выборы, если выдвинет сильного кандидата. "Обычно молдаване голосуют не за программы и партии, а за личности. Но пока нет даже намеков на то, кто станет представителем Шора. К тому же вряд ли Санду прозевает активность своих противников, как это было в Гагаузии, где неожиданно для Кишинева победила Гуцул. Скорее всего, власти постараются не допустить наиболее опасных конкурентов до выборов", — объяснил он РИА Новости.
Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова тоже полагает, что кандидата "Победы" под каким-либо предлогом отстранят. Однако этот блок в любом случае полезен России.
"Во-первых, организацию создали в Москве, так как, по словам Шора, заниматься оппозиционной деятельностью в Молдавии невозможно. Во-вторых, в отличие от других молдавских политиков, Шор и его команда прямо говорят, что хотят сотрудничать только с Россией, которая уже оказывает им поддержку. Они не пытаются присвоить себе чужие заслуги. Соответственно, чем дольше "Победа" защищает права русскоязычных Молдавии, включая гагаузов, тем выше авторитет Москвы в республике", — рассуждает она.
И все эксперты, опрошенные РИА Новости, связывают появление "Победы" с углублением политического кризиса в Молдавии, который еще далек от завершения.
 
В миреМолдавияРоссияМоскваЕвгения ГуцулМайя СандуИлан ШорЕвразийский экономический союзВозрождениеСНГ
 
 
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