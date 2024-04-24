https://ria.ru/20240424/mikhaylov-1942050740.html

Стас Михайлов напомнил Пугачевой, кто ее сделал популярной артисткой

Стас Михайлов напомнил Пугачевой, кто ее сделал популярной артисткой - РИА Новости, 24.04.2024

Стас Михайлов напомнил Пугачевой, кто ее сделал популярной артисткой

Алла Пугачева стала популярной благодаря российским зрителям, напомнил эстрадный певец Стас Михайлов на пресс-конференции. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:23

2024-04-24T15:23

2024-04-24T16:30

культура

россия

алла пугачева

стас михайлов

украина

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580470544_0:60:854:540_1920x0_80_0_0_7890fcb6adca6e24a08ed0c8fe8a31e4.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Алла Пугачева стала популярной благодаря российским зрителям, напомнил эстрадный певец Стас Михайлов на пресс-конференции."Артисты — это люди, которые на виду, делают вещи, на которые ориентируются. <...> Меня она может не любить, но людей — нельзя: они ее сделали Аллой Пугачевой. Аллу Пугачеву сделала Россия", — подчеркнул он.В марте артистка грубо высказалась о россиянах, отвечая на критику Михайлова по поводу ее отъезда из страны. По ее утверждению, "нормальные люди возвращаться не собираются".В 2022 году певица вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил российскую спецоперацию на Украине. На Пугачеву обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это она назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикует, "были холопами — стали рабами".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240330/geroi-1936748039.html

https://ria.ru/20240415/pugacheva-1939641802.html

россия

украина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алла пугачева, стас михайлов, украина, израиль