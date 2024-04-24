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Стас Михайлов напомнил Пугачевой, кто ее сделал популярной артисткой - РИА Новости, 24.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:23 24.04.2024 (обновлено: 16:30 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/mikhaylov-1942050740.html
Стас Михайлов напомнил Пугачевой, кто ее сделал популярной артисткой
Стас Михайлов напомнил Пугачевой, кто ее сделал популярной артисткой - РИА Новости, 24.04.2024
Стас Михайлов напомнил Пугачевой, кто ее сделал популярной артисткой
Алла Пугачева стала популярной благодаря российским зрителям, напомнил эстрадный певец Стас Михайлов на пресс-конференции. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:23
2024-04-24T16:30
культура
россия
алла пугачева
стас михайлов
украина
израиль
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Алла Пугачева стала популярной благодаря российским зрителям, напомнил эстрадный певец Стас Михайлов на пресс-конференции."Артисты — это люди, которые на виду, делают вещи, на которые ориентируются. &lt;...&gt; Меня она может не любить, но людей — нельзя: они ее сделали Аллой Пугачевой. Аллу Пугачеву сделала Россия", — подчеркнул он.В марте артистка грубо высказалась о россиянах, отвечая на критику Михайлова по поводу ее отъезда из страны. По ее утверждению, "нормальные люди возвращаться не собираются".В 2022 году певица вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил российскую спецоперацию на Украине. На Пугачеву обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это она назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикует, "были холопами — стали рабами".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240330/geroi-1936748039.html
https://ria.ru/20240415/pugacheva-1939641802.html
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россия, алла пугачева, стас михайлов, украина, израиль
Культура, Россия, Алла Пугачева, Стас Михайлов, Украина, Израиль
Стас Михайлов напомнил Пугачевой, кто ее сделал популярной артисткой

Михайлов: Пугачева стала популярной артисткой благодаря российским зрителям

© Фото : пресс-служба исполнителя Стас Михайлов
Стас Михайлов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба исполнителя
Стас Михайлов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Алла Пугачева стала популярной благодаря российским зрителям, напомнил эстрадный певец Стас Михайлов на пресс-конференции.
"Артисты — это люди, которые на виду, делают вещи, на которые ориентируются. <...> Меня она может не любить, но людей — нельзя: они ее сделали Аллой Пугачевой. Аллу Пугачеву сделала Россия", — подчеркнул он.
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В марте артистка грубо высказалась о россиянах, отвечая на критику Михайлова по поводу ее отъезда из страны. По ее утверждению, "нормальные люди возвращаться не собираются".
В 2022 году певица вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил российскую спецоперацию на Украине. На Пугачеву обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это она назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикует, "были холопами — стали рабами".
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
КультураРоссияАлла ПугачеваСтас МихайловУкраинаИзраиль
 
 
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