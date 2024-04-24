https://ria.ru/20240424/mid-1942161405.html
МИД объяснил причину недопущения в СБ ООН проекта США по оружию в космосе
МИД объяснил причину недопущения в СБ ООН проекта США по оружию в космосе - РИА Новости, 24.04.2024
МИД объяснил причину недопущения в СБ ООН проекта США по оружию в космосе
Вето, наложенное Россией в Совете безопасности ООН на проект резолюции США и Японии относительно оружия массового уничтожения в космосе, связано с... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T22:50
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вето, наложенное Россией в Совете безопасности ООН на проект резолюции США и Японии относительно оружия массового уничтожения в космосе, связано с игнорированием предложенных РФ поправок и попыткой Вашингтона через резолюцию создать новые обязательства в этой сфере, сообщили в российском МИД.Ранее Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе."Это было связано с тем, что предложенные нами принципиальные поправки были проигнорированы. Они предусматривали включение в текст положений о необходимости принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида (а не только ОМУ), обеспечения гарантированного неприменения силы или угрозы силой в отношении космических объектов и с их использованием в космосе, из космоса или в отношении космоса, а также о важности скорейшей разработки соответствующего международного юридически обязывающего инструмента", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии.Отмечается, что Россия также выступила против проекта резолюции "в связи с попыткой США создать путем задействования площадки СБ ООН новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих договоров и соглашений (прежде всего, Договора о космосе 1967 года) в обход профильных "разоруженческих" площадок и без должной экспертной проработки".Принятие резолюции также дало бы США "свободу рук" для легитимизации любых выгодных им взглядов на вопросы международной безопасности, подчеркивается в сообщении. С точки зрения Москвы, "главной задачей в области обеспечения космической безопасности остается предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, обеспечение условий для исследования и использования космического пространства в мирных целях".МИД подчеркнул, что Россия остается строго привержена международно-правовым обязательствам в области космического права, в том числе Договору о космосе, и неизменно готова "оперативно согласовать и заключить всеобъемлющую международную юридически обязывающую договоренность" по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве."Не следует отвлекать внимание международного сообщества от реальных угроз в космосе, создаваемых США при поддержке их сателлитов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240422/kosmos-1941475710.html
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МИД объяснил причину недопущения в СБ ООН проекта США по оружию в космосе
МИД: РФ блокировала проект США по оружию в космосе из-за игнорирования поправки
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости.
Вето, наложенное Россией в Совете безопасности ООН на проект
резолюции США и Японии относительно оружия массового уничтожения в космосе, связано с игнорированием предложенных РФ поправок и попыткой Вашингтона через резолюцию создать новые обязательства в этой сфере, сообщили в российском МИД.
Ранее Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе.
"Это было связано с тем, что предложенные нами принципиальные поправки были проигнорированы. Они предусматривали включение в текст положений о необходимости принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида (а не только ОМУ), обеспечения гарантированного неприменения силы или угрозы силой в отношении космических объектов и с их использованием в космосе, из космоса или в отношении космоса, а также о важности скорейшей разработки соответствующего международного юридически обязывающего инструмента", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии.
Отмечается, что Россия также выступила против проекта резолюции "в связи с попыткой США создать путем задействования площадки СБ ООН новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих договоров и соглашений (прежде всего, Договора о космосе 1967 года) в обход профильных "разоруженческих" площадок и без должной экспертной проработки".
Принятие резолюции также дало бы США "свободу рук" для легитимизации любых выгодных им взглядов на вопросы международной безопасности, подчеркивается в сообщении. С точки зрения Москвы, "главной задачей в области обеспечения космической безопасности остается предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, обеспечение условий для исследования и использования космического пространства в мирных целях".
МИД подчеркнул, что Россия остается строго привержена международно-правовым обязательствам в области космического права, в том числе Договору о космосе, и неизменно готова "оперативно согласовать и заключить всеобъемлющую международную юридически обязывающую договоренность" по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
"Не следует отвлекать внимание международного сообщества от реальных угроз в космосе, создаваемых США при поддержке их сателлитов", - говорится в сообщении.