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Китай в марте закупил у США черные металлы на рекордную сумму - РИА Новости, 24.04.2024
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04:16 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/metall-1941909336.html
Китай в марте закупил у США черные металлы на рекордную сумму
Китай в марте закупил у США черные металлы на рекордную сумму - РИА Новости, 24.04.2024
Китай в марте закупил у США черные металлы на рекордную сумму
Китай в марте закупил у США черные металлы на рекордные с января 2023 года 35,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T04:16
2024-04-24T04:16
экономика
китай
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Китай в марте закупил у США черные металлы на рекордные с января 2023 года 35,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. А за месяц американские поставки выросли сразу на 65% - с 21,3 миллиона долларов в феврале. "Увеличение ввоза черных металлов из США в Китай обусловлено активизацией его промышленности, в частности автомобилестроения, и наличием свободных ниш на его внутреннем рынке", - пояснил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. В то же время закупка черных металлов Китаем не означает сильного спада в черной металлургии страны: по объемам выплавки стали КНР по-прежнему остается мировым лидером, подчеркнул эксперт. Поэтому ввоз американских черных металлов в КНР если и продолжится в ближайшие месяцы, тем не менее не сможет потеснить позиции национальных производителей на китайском рынке, добавил он. При этом Китай в марте сумел значительно нарастить и собственные поставки черных металлов в США - по сравнению с февралем стоимостные объемы закупок увеличились на 49%, до 52,8 миллиона долларов. Американский экспорт железа и стали в Китай в марте подскочил на фоне снижения в стране выпуска. Так, по данным Мировой металлургической ассоциации, Китай столкнулся с падением выпуска стали почти на 8% год к году, хотя и оставался мировым лидером по ее производству - объемы ближайшего преследователя в лице Индии не дотягивают до Поднебесной в семь раз. Всего мировой выпуск стали в марте составил 161,2 миллиона тонн, за год снизившись на 4,3%.
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экономика, китай, сша
Экономика, Китай, США
Китай в марте закупил у США черные металлы на рекордную сумму

Китай в марте закупил у США черные металлы на рекордные 35,2 миллиона долларов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроизводство стали
Производство стали - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Производство стали. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Китай в марте закупил у США черные металлы на рекордные с января 2023 года 35,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
А за месяц американские поставки выросли сразу на 65% - с 21,3 миллиона долларов в феврале.
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"Увеличение ввоза черных металлов из США в Китай обусловлено активизацией его промышленности, в частности автомобилестроения, и наличием свободных ниш на его внутреннем рынке", - пояснил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов.
В то же время закупка черных металлов Китаем не означает сильного спада в черной металлургии страны: по объемам выплавки стали КНР по-прежнему остается мировым лидером, подчеркнул эксперт.
Поэтому ввоз американских черных металлов в КНР если и продолжится в ближайшие месяцы, тем не менее не сможет потеснить позиции национальных производителей на китайском рынке, добавил он.
При этом Китай в марте сумел значительно нарастить и собственные поставки черных металлов в США - по сравнению с февралем стоимостные объемы закупок увеличились на 49%, до 52,8 миллиона долларов.
Американский экспорт железа и стали в Китай в марте подскочил на фоне снижения в стране выпуска. Так, по данным Мировой металлургической ассоциации, Китай столкнулся с падением выпуска стали почти на 8% год к году, хотя и оставался мировым лидером по ее производству - объемы ближайшего преследователя в лице Индии не дотягивают до Поднебесной в семь раз. Всего мировой выпуск стали в марте составил 161,2 миллиона тонн, за год снизившись на 4,3%.
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