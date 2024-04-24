https://ria.ru/20240424/metall-1941909336.html

Китай в марте закупил у США черные металлы на рекордную сумму

Китай в марте закупил у США черные металлы на рекордную сумму - РИА Новости, 24.04.2024

Китай в марте закупил у США черные металлы на рекордную сумму

Китай в марте закупил у США черные металлы на рекордные с января 2023 года 35,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T04:16

2024-04-24T04:16

2024-04-24T04:16

экономика

китай

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899140825_0:403:2881:2024_1920x0_80_0_0_cfe8d29976394034a32dc178ef92c1cb.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Китай в марте закупил у США черные металлы на рекордные с января 2023 года 35,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. А за месяц американские поставки выросли сразу на 65% - с 21,3 миллиона долларов в феврале. "Увеличение ввоза черных металлов из США в Китай обусловлено активизацией его промышленности, в частности автомобилестроения, и наличием свободных ниш на его внутреннем рынке", - пояснил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. В то же время закупка черных металлов Китаем не означает сильного спада в черной металлургии страны: по объемам выплавки стали КНР по-прежнему остается мировым лидером, подчеркнул эксперт. Поэтому ввоз американских черных металлов в КНР если и продолжится в ближайшие месяцы, тем не менее не сможет потеснить позиции национальных производителей на китайском рынке, добавил он. При этом Китай в марте сумел значительно нарастить и собственные поставки черных металлов в США - по сравнению с февралем стоимостные объемы закупок увеличились на 49%, до 52,8 миллиона долларов. Американский экспорт железа и стали в Китай в марте подскочил на фоне снижения в стране выпуска. Так, по данным Мировой металлургической ассоциации, Китай столкнулся с падением выпуска стали почти на 8% год к году, хотя и оставался мировым лидером по ее производству - объемы ближайшего преследователя в лице Индии не дотягивают до Поднебесной в семь раз. Всего мировой выпуск стали в марте составил 161,2 миллиона тонн, за год снизившись на 4,3%.

https://ria.ru/20240423/import-1941853260.html

https://ria.ru/20240408/chipy-1938477229.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, сша