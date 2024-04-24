https://ria.ru/20240424/mchs-1942148613.html

На востоке Москвы ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании

На востоке Москвы ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании - РИА Новости, 24.04.2024

На востоке Москвы ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании

Пожар в неэксплуатируемом двухэтажном строении на востоке Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T20:57

2024-04-24T20:57

2024-04-24T20:57

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пожар в неэксплуатируемом двухэтажном строении на востоке Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее в ведомстве сообщали, что неэксплуатируемое двухэтажное строение загорелось на востоке Москвы. Позднее в ведомстве добавили, что пожар был локализован. "В 20.28 пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240220/pozhar-1928551724.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)