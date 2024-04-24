https://ria.ru/20240424/mchs-1942148613.html
На востоке Москвы ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании
На востоке Москвы ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании - РИА Новости, 24.04.2024
На востоке Москвы ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании
Пожар в неэксплуатируемом двухэтажном строении на востоке Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T20:57
2024-04-24T20:57
2024-04-24T20:57
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пожар в неэксплуатируемом двухэтажном строении на востоке Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее в ведомстве сообщали, что неэксплуатируемое двухэтажное строение загорелось на востоке Москвы. Позднее в ведомстве добавили, что пожар был локализован. "В 20.28 пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240220/pozhar-1928551724.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На востоке Москвы ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании
МЧС: пожар в двухэтажном строении на востоке Москвы ликвидировали