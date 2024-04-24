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На востоке Москвы ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:57 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/mchs-1942148613.html
На востоке Москвы ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании
На востоке Москвы ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании - РИА Новости, 24.04.2024
На востоке Москвы ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании
Пожар в неэксплуатируемом двухэтажном строении на востоке Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T20:57
2024-04-24T20:57
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пожар в неэксплуатируемом двухэтажном строении на востоке Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее в ведомстве сообщали, что неэксплуатируемое двухэтажное строение загорелось на востоке Москвы. Позднее в ведомстве добавили, что пожар был локализован. "В 20.28 пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На востоке Москвы ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании

МЧС: пожар в двухэтажном строении на востоке Москвы ликвидировали

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пожар в неэксплуатируемом двухэтажном строении на востоке Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее в ведомстве сообщали, что неэксплуатируемое двухэтажное строение загорелось на востоке Москвы. Позднее в ведомстве добавили, что пожар был локализован.
"В 20.28 пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
На западе Москвы загорелась многоэтажка
20 февраля, 18:27
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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