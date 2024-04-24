https://ria.ru/20240424/matvienko-1941958439.html

Матвиенко рассказала, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты

Матвиенко рассказала, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 24.04.2024

Матвиенко рассказала, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кандидат на пост главы Счетной палаты РФ появится скоро. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:02

2024-04-24T11:02

2024-04-24T11:15

политика

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валентина матвиенко

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кандидат на пост главы Счетной палаты РФ появится скоро."Отвечу очень кратко: скоро", - сказала она в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты.Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".В соответствии с законодательством, Совфед должен предложить президенту РФ не менее трех кандидатур на пост председателя Счётной палаты. Глава государства выбирает одного кандидата и направляет представление в Совфед. Сенаторы должны утвердить этого кандидата на пленарном заседании палаты.

https://ria.ru/20240413/belousov-1939781554.html

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политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, яндекс, алексей кудрин