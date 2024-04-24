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Матвиенко рассказала, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 24.04.2024
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11:02 24.04.2024 (обновлено: 11:15 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/matvienko-1941958439.html
Матвиенко рассказала, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты
Матвиенко рассказала, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 24.04.2024
Матвиенко рассказала, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кандидат на пост главы Счетной палаты РФ появится скоро. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:02
2024-04-24T11:15
политика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
яндекс
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кандидат на пост главы Счетной палаты РФ появится скоро."Отвечу очень кратко: скоро", - сказала она в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты.Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".В соответствии с законодательством, Совфед должен предложить президенту РФ не менее трех кандидатур на пост председателя Счётной палаты. Глава государства выбирает одного кандидата и направляет представление в Совфед. Сенаторы должны утвердить этого кандидата на пленарном заседании палаты.
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политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, яндекс, алексей кудрин
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Яндекс, Алексей Кудрин
Матвиенко рассказала, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты

Матвиенко: кандидат на пост главы Счетной палаты появится скоро

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кандидат на пост главы Счетной палаты РФ появится скоро.
«
"Отвечу очень кратко: скоро", - сказала она в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, когда появится кандидат на пост главы Счетной палаты.
Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".
В соответствии с законодательством, Совфед должен предложить президенту РФ не менее трех кандидатур на пост председателя Счётной палаты. Глава государства выбирает одного кандидата и направляет представление в Совфед. Сенаторы должны утвердить этого кандидата на пленарном заседании палаты.
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ПолитикаРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЯндексАлексей Кудрин
 
 
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