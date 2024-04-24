https://ria.ru/20240424/massaro-1941899955.html
Сторонник "Азова"* получил новую должность в Хельсинкской комиссии США
Сторонник "Азова"* получил новую должность в Хельсинкской комиссии США - РИА Новости, 24.04.2024
Сторонник "Азова"* получил новую должность в Хельсинкской комиссии США
Председатель комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (так называемая Хельсинкская комиссия) Джо Уилсон назначил Пола Массаро, сторонника нацбата... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T00:34
2024-04-24T00:34
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Председатель комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (так называемая Хельсинкская комиссия) Джо Уилсон назначил Пола Массаро, сторонника нацбата "Азов"* и украинского националиста Степана Бандеры, директором по персоналу комиссии, сообщили в группе. Массаро ранее занимал должность политического советника комиссии и "прославился" фотографиями с флагом запрещенного в РФ "Азова"*, а также в одежде с шевроном с портретом националиста Бандеры. Публикации с соответствующими фотографиями позднее были удалены из аккаунта Массаро. "Мы с радостью сообщаем, что Пол Массаро назначен директором по персоналу Хельсинской комиссии", - указывает комиссия на своей странице в соцсети Х. В распространенном пресс-релизе председатель комиссии Уилсон, назначивший Массаро на пост, поблагодарил его за готовность занять соответствующий пост. Хельсинкская комиссия возглавляется конгрессменами и укомплектована помощниками законодателей. Она оказывает заметное влияние на внешнюю политику США и активно поддерживает Украину.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20230609/massaro-1877270206.html
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
Сторонник "Азова"* получил новую должность в Хельсинкской комиссии США
Сторонник "Азова" стал директором по персоналу в Хельсинкской комиссии США
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Председатель комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (так называемая Хельсинкская комиссия) Джо Уилсон назначил Пола Массаро, сторонника нацбата "Азов"* и украинского националиста Степана Бандеры, директором по персоналу комиссии, сообщили в группе.
Массаро ранее занимал должность политического советника комиссии и "прославился" фотографиями с флагом запрещенного в РФ
"Азова"*, а также в одежде с шевроном с портретом националиста Бандеры. Публикации с соответствующими фотографиями позднее были удалены из аккаунта Массаро.
"Мы с радостью сообщаем, что Пол Массаро назначен директором по персоналу Хельсинской комиссии", - указывает комиссия на своей странице в соцсети Х.
В распространенном пресс-релизе председатель комиссии Уилсон, назначивший Массаро на пост, поблагодарил его за готовность занять соответствующий пост.
Хельсинкская комиссия возглавляется конгрессменами и укомплектована помощниками законодателей. Она оказывает заметное влияние на внешнюю политику США
и активно поддерживает Украину
.
* Террористическая организация, запрещенная в России