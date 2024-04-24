https://ria.ru/20240424/massaro-1941899955.html

Сторонник "Азова"* получил новую должность в Хельсинкской комиссии США

Сторонник "Азова"* получил новую должность в Хельсинкской комиссии США - РИА Новости, 24.04.2024

Сторонник "Азова"* получил новую должность в Хельсинкской комиссии США

Председатель комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (так называемая Хельсинкская комиссия) Джо Уилсон назначил Пола Массаро, сторонника нацбата... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T00:34

2024-04-24T00:34

2024-04-24T01:38

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Председатель комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (так называемая Хельсинкская комиссия) Джо Уилсон назначил Пола Массаро, сторонника нацбата "Азов"* и украинского националиста Степана Бандеры, директором по персоналу комиссии, сообщили в группе. Массаро ранее занимал должность политического советника комиссии и "прославился" фотографиями с флагом запрещенного в РФ "Азова"*, а также в одежде с шевроном с портретом националиста Бандеры. Публикации с соответствующими фотографиями позднее были удалены из аккаунта Массаро. "Мы с радостью сообщаем, что Пол Массаро назначен директором по персоналу Хельсинской комиссии", - указывает комиссия на своей странице в соцсети Х. В распространенном пресс-релизе председатель комиссии Уилсон, назначивший Массаро на пост, поблагодарил его за готовность занять соответствующий пост. Хельсинкская комиссия возглавляется конгрессменами и укомплектована помощниками законодателей. Она оказывает заметное влияние на внешнюю политику США и активно поддерживает Украину.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20230609/massaro-1877270206.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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