https://ria.ru/20240424/marketpleysy-1941898998.html
Россиян предупредили, чем опасны “карманные” банки маркетплейсов
Россиян предупредили, чем опасны “карманные” банки маркетплейсов - РИА Новости, 24.04.2024
Россиян предупредили, чем опасны “карманные” банки маркетплейсов
Платить с виртуальных карт, которыми в последнее время обзавелись популярные маркетплейсы, удобно и выгодно. Но такие карты несут в себе риски, рассказала в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T02:15
2024-04-24T02:15
2024-04-24T02:15
экономика
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Платить с виртуальных карт, которыми в последнее время обзавелись популярные маркетплейсы, удобно и выгодно. Но такие карты несут в себе риски, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.По ее словам, основная опасность для пользователей виртуальных карт маркетплейсов остается той же, что и для пользователей прочих дебетовых карт.“Поскольку они используются для покупок в интернете, хранение на них огромных сумм сопряжено с существенным риском мошеннических действий. От имени этих банков могут рассылать информацию доверчивым гражданам с предложением поучаствовать в фейковых опросах или проставить лайки отдельным товарам”, — предупреждает Белянчикова.Пользователей могут завлечь в еще более сложные схемы, где непременно потребуется предоставить личные данные, в том числе, сведения о банковских картах. Втянувшись в “игру”, жертва может лишиться всех накоплений.Еще одна опасность — рассрочка, которую некоторые маркетплейсы предлагают клиентам. По сути, это обычный кредит, и нарушение графика платежей чревато штрафными санкциями. Кроме того, рассрочку предоставляют по высоким ставкам, а если вы их не видите, значит они “зашиты” в цену, заверила специалист.
https://ria.ru/20240130/marketpleysy-1924408318.html
https://ria.ru/20240421/nemkin-1941292242.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Россиян предупредили, чем опасны “карманные” банки маркетплейсов
Доцент Белянчикова: оплата картами маркетплейсов несет в себе риски
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Платить с виртуальных карт, которыми в последнее время обзавелись популярные маркетплейсы, удобно и выгодно. Но такие карты несут в себе риски, рассказала в интервью
агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
По ее словам, основная опасность для пользователей виртуальных карт маркетплейсов остается той же, что и для пользователей прочих дебетовых карт.
“Поскольку они используются для покупок в интернете, хранение на них огромных сумм сопряжено с существенным риском мошеннических действий. От имени этих банков могут рассылать информацию доверчивым гражданам с предложением поучаствовать в фейковых опросах или проставить лайки отдельным товарам”, — предупреждает Белянчикова.
Пользователей могут завлечь в еще более сложные схемы, где непременно потребуется предоставить личные данные, в том числе, сведения о банковских картах. Втянувшись в “игру”, жертва может лишиться всех накоплений.
Еще одна опасность — рассрочка, которую некоторые маркетплейсы предлагают клиентам. По сути, это обычный кредит, и нарушение графика платежей чревато штрафными санкциями. Кроме того, рассрочку предоставляют по высоким ставкам, а если вы их не видите, значит они “зашиты” в цену, заверила специалист.