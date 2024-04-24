https://ria.ru/20240424/makron-1942049837.html

"Это просто жалко": в США унизили Макрона и его армию

"Это просто жалко": в США унизили Макрона и его армию - РИА Новости, 24.04.2024

"Это просто жалко": в США унизили Макрона и его армию

Совокупная численность армий Франции и Великобритании в четыре раза меньше тех сил, которые Россия может задействовать на Украине, заявил бывший советник... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:19

2024-04-24T15:19

2024-04-24T15:19

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Совокупная численность армий Франции и Великобритании в четыре раза меньше тех сил, которые Россия может задействовать на Украине, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Deep Dive.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву. Позднее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что британские войска также могут принять участие в боях на Украине."Сейчас Британия — это всего лишь имитация великой державы. В британской армии 72 тысячи человек <…>. Перед тем как предположить, как это делают некоторые, что британцы и французы в составе сил НАТО отправятся на Украину, когда численность французской армии составляет примерно 120 тысяч человек, все, что вам нужно сделать, — сложить все эти цифры. Это просто жалко — это не составляет и четверти тех сил, которые русские могут бросить в бой", — сказал Макгрегор.По словам эксперта, слабость объединенных сил НАТО заключается также и в том, что они абсолютно не интегрированы и фактически не имеют единого командования. Аналитик добавил, что у американской армии дела обстоят не лучше, поэтому, отметил он, и США, и ЕС необходимо сбросить с себя ложный "фасад"."Никто не хочет признавать ключевую вещь — мы совершили ошибку, сильно недооценив Россию. Нам нужен новый курс действий. Он заключается в том, чтобы как можно скорее закончить этот конфликт", — заключил Макгрегор.Ранее глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что страна-член НАТО Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и Североатлантическим альянсом.

https://ria.ru/20240424/ukraina-1941951952.html

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