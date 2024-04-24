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Лукашенко заявил, что никогда не был "ворюгой" - РИА Новости, 24.04.2024
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18:43 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942124755.html
Лукашенко заявил, что никогда не был "ворюгой"
Лукашенко заявил, что никогда не был "ворюгой" - РИА Новости, 24.04.2024
Лукашенко заявил, что никогда не был "ворюгой"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не верить заявлениям в оппозиционных СМИ о якобы припрятанных миллиардах долларов на его счетах за рубежом,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:43
2024-04-24T18:43
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не верить заявлениям в оппозиционных СМИ о якобы припрятанных миллиардах долларов на его счетах за рубежом, заявив, что никогда не был ворюгой и не позволит себе и своим детям этого. "Невозможно сегодня что-то спрятать. Я всегда говорю: знаете, где мои "миллиарды" спрятаны – заберите. Никому не верьте, я никогда не был ворюгой и не позволю себе и своим детям этого. Это обычное нагнетание ситуации, чтобы настроить вас против меня. Я вас никогда не предавал и не предам", - заявил Лукашенко в среду на заседании Всебелорусского народного собрания в Минске. Лукашенко заявил, что сегодня миллионы долларов выделены на информационную атаку в СМИ против Белоруссии, в том числе против белорусского президента. В этой связи он отметил, что всякая информация о том, что он и его дети якобы пользуются какими-то благами за счет бюджета, "кого-то крышуют и те готовы что-то дать взамен", что его деньги лежат на счетах в арабских странах, являются вымыслом. Президент также отметил, что расценивает высказанную ему делегатами ВНС поддержку при избрании председателем ВНС как доверие.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко заявил, что никогда не был "ворюгой"

Лукашенко заявил, что никогда не воровал и не позволял воровать сыновьям

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьЗаседание VII Всебелорусского народного собрания
Заседание VII Всебелорусского народного собрания - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Заседание VII Всебелорусского народного собрания
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не верить заявлениям в оппозиционных СМИ о якобы припрятанных миллиардах долларов на его счетах за рубежом, заявив, что никогда не был ворюгой и не позволит себе и своим детям этого.
"Невозможно сегодня что-то спрятать. Я всегда говорю: знаете, где мои "миллиарды" спрятаны – заберите. Никому не верьте, я никогда не был ворюгой и не позволю себе и своим детям этого. Это обычное нагнетание ситуации, чтобы настроить вас против меня. Я вас никогда не предавал и не предам", - заявил Лукашенко в среду на заседании Всебелорусского народного собрания в Минске.
Лукашенко заявил, что сегодня миллионы долларов выделены на информационную атаку в СМИ против Белоруссии, в том числе против белорусского президента. В этой связи он отметил, что всякая информация о том, что он и его дети якобы пользуются какими-то благами за счет бюджета, "кого-то крышуют и те готовы что-то дать взамен", что его деньги лежат на счетах в арабских странах, являются вымыслом.
Президент также отметил, что расценивает высказанную ему делегатами ВНС поддержку при избрании председателем ВНС как доверие.
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