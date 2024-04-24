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Лукашенко пообещал уйти на покой, когда ему об этом скажет народ - РИА Новости, 24.04.2024
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18:11 24.04.2024 (обновлено: 18:37 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942115244.html
Лукашенко пообещал уйти на покой, когда ему об этом скажет народ
Лукашенко пообещал уйти на покой, когда ему об этом скажет народ - РИА Новости, 24.04.2024
Лукашенко пообещал уйти на покой, когда ему об этом скажет народ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания озвучил условия, на которых он оставит свой пост. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:11
2024-04-24T18:37
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания озвучил условия, на которых он оставит свой пост."Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: "Все!" И когда рядом будет человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем. Даже с собственной жизнью", — сказал глава государства.Как подчеркнул Лукашенко, он хочет, чтобы финиш его политической жизни был достойным, а власти Белоруссии не угробили то, что сами создали.Ранее сегодня белорусский лидер сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2025 года, если так решит народ.Лукашенко занимает пост главы государства с 1994 года.
https://ria.ru/20240305/lukashenko-1931305658.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал уйти на покой, когда ему об этом скажет народ

Лукашенко пообещал уйти на покой, когда появится человек, который не предаст

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьЗаседание VII Всебелорусского народного собрания
Заседание VII Всебелорусского народного собрания - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Заседание VII Всебелорусского народного собрания
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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания озвучил условия, на которых он оставит свой пост.
"Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: "Все!" И когда рядом будет человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем. Даже с собственной жизнью", — сказал глава государства.
Как подчеркнул Лукашенко, он хочет, чтобы финиш его политической жизни был достойным, а власти Белоруссии не угробили то, что сами создали.
Ранее сегодня белорусский лидер сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2025 года, если так решит народ.
Лукашенко занимает пост главы государства с 1994 года.
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В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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