https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942110817.html

Белоруссия не будет инициатором войны, заявил Лукашенко

Белоруссия не будет инициатором войны, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024

Белоруссия не будет инициатором войны, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет инициатором войны, будет воевать только в случае, если "кто-то ступит" на белорусскую... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:56

2024-04-24T17:56

2024-04-24T18:13

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет инициатором войны, будет воевать только в случае, если "кто-то ступит" на белорусскую землю."Мы этой войны не хотим, ее не надо инициировать. Мы будем воевать только тогда, когда кто-то ступит на нашу землю, к примеру", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Всебелорусского народного собрания.Он призвал делегатов ВНС быть "как волкодавы", не позволяя никому делать то, что может нарушить единство белорусского народа, стратегические направления развития.

https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942115244.html

белоруссия

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр лукашенко