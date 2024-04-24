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Белоруссия не будет инициатором войны, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
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17:56 24.04.2024 (обновлено: 18:13 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942110817.html
Белоруссия не будет инициатором войны, заявил Лукашенко
Белоруссия не будет инициатором войны, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
Белоруссия не будет инициатором войны, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет инициатором войны, будет воевать только в случае, если "кто-то ступит" на белорусскую... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:56
2024-04-24T18:13
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет инициатором войны, будет воевать только в случае, если "кто-то ступит" на белорусскую землю."Мы этой войны не хотим, ее не надо инициировать. Мы будем воевать только тогда, когда кто-то ступит на нашу землю, к примеру", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Всебелорусского народного собрания.Он призвал делегатов ВНС быть "как волкодавы", не позволяя никому делать то, что может нарушить единство белорусского народа, стратегические направления развития.
https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942115244.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белоруссия не будет инициатором войны, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия будет воевать, только если кто-то ступит на её землю

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет инициатором войны, будет воевать только в случае, если "кто-то ступит" на белорусскую землю.
"Мы этой войны не хотим, ее не надо инициировать. Мы будем воевать только тогда, когда кто-то ступит на нашу землю, к примеру", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Всебелорусского народного собрания.
Он призвал делегатов ВНС быть "как волкодавы", не позволяя никому делать то, что может нарушить единство белорусского народа, стратегические направления развития.
Заседание VII Всебелорусского народного собрания - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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