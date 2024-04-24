https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942110817.html
Белоруссия не будет инициатором войны, заявил Лукашенко
Белоруссия не будет инициатором войны, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
Белоруссия не будет инициатором войны, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет инициатором войны, будет воевать только в случае, если "кто-то ступит" на белорусскую... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:56
2024-04-24T17:56
2024-04-24T18:13
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет инициатором войны, будет воевать только в случае, если "кто-то ступит" на белорусскую землю."Мы этой войны не хотим, ее не надо инициировать. Мы будем воевать только тогда, когда кто-то ступит на нашу землю, к примеру", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Всебелорусского народного собрания.Он призвал делегатов ВНС быть "как волкодавы", не позволяя никому делать то, что может нарушить единство белорусского народа, стратегические направления развития.
https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942115244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белоруссия не будет инициатором войны, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия будет воевать, только если кто-то ступит на её землю
МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет инициатором войны, будет воевать только в случае, если "кто-то ступит" на белорусскую землю.
"Мы этой войны не хотим, ее не надо инициировать. Мы будем воевать только тогда, когда кто-то ступит на нашу землю, к примеру", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Всебелорусского народного собрания.
Он призвал делегатов ВНС быть "как волкодавы", не позволяя никому делать то, что может нарушить единство белорусского народа, стратегические направления развития.