https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942087416.html
Лукашенко заявил, что пойдет на выборы президента, если так решат люди
Лукашенко заявил, что пойдет на выборы президента, если так решат люди - РИА Новости, 24.04.2024
Лукашенко заявил, что пойдет на выборы президента, если так решат люди
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2025 году, если так решит народ. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:53
2024-04-24T16:53
2024-04-24T17:02
александр лукашенко
в мире
белоруссия
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2025 году, если так решит народ."Я сказал, что если они (народ - ред.) решат, что я должен идти (на выборы - ред.), я пойду... Если люди решат, что будет другой - я это искренне говорю, – я соглашусь. Я столько работаю президентом… Если меня не изберут – буду довольствоваться тем, что был первым президентом", - сказал Лукашенко журналистам в Минске.
https://ria.ru/20240305/lukashenko-1931305658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире, белоруссия
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия
Лукашенко заявил, что пойдет на выборы президента, если так решат люди
Лукашенко заявил, что согласится, если люди захотят выбрать другого президента