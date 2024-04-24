https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942087416.html

Лукашенко заявил, что пойдет на выборы президента, если так решат люди

Лукашенко заявил, что пойдет на выборы президента, если так решат люди - РИА Новости, 24.04.2024

Лукашенко заявил, что пойдет на выборы президента, если так решат люди

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2025 году, если так решит народ. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:53

2024-04-24T16:53

2024-04-24T17:02

александр лукашенко

в мире

белоруссия

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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2025 году, если так решит народ."Я сказал, что если они (народ - ред.) решат, что я должен идти (на выборы - ред.), я пойду... Если люди решат, что будет другой - я это искренне говорю, – я соглашусь. Я столько работаю президентом… Если меня не изберут – буду довольствоваться тем, что был первым президентом", - сказал Лукашенко журналистам в Минске.

https://ria.ru/20240305/lukashenko-1931305658.html

белоруссия

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Кирилл Волков

александр лукашенко, в мире, белоруссия