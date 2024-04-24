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Лукашенко заявил, что пойдет на выборы президента, если так решат люди - РИА Новости, 24.04.2024
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16:53 24.04.2024 (обновлено: 17:02 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942087416.html
Лукашенко заявил, что пойдет на выборы президента, если так решат люди
Лукашенко заявил, что пойдет на выборы президента, если так решат люди - РИА Новости, 24.04.2024
Лукашенко заявил, что пойдет на выборы президента, если так решат люди
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2025 году, если так решит народ. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:53
2024-04-24T17:02
александр лукашенко
в мире
белоруссия
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2025 году, если так решит народ."Я сказал, что если они (народ - ред.) решат, что я должен идти (на выборы - ред.), я пойду... Если люди решат, что будет другой - я это искренне говорю, – я соглашусь. Я столько работаю президентом… Если меня не изберут – буду довольствоваться тем, что был первым президентом", - сказал Лукашенко журналистам в Минске.
https://ria.ru/20240305/lukashenko-1931305658.html
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александр лукашенко, в мире, белоруссия
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия
Лукашенко заявил, что пойдет на выборы президента, если так решат люди

Лукашенко заявил, что согласится, если люди захотят выбрать другого президента

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2025 году, если так решит народ.
"Я сказал, что если они (народ - ред.) решат, что я должен идти (на выборы - ред.), я пойду... Если люди решат, что будет другой - я это искренне говорю, – я соглашусь. Я столько работаю президентом… Если меня не изберут – буду довольствоваться тем, что был первым президентом", - сказал Лукашенко журналистам в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Лукашенко заявил, что соответствует критериям, чтобы быть президентом
5 марта, 19:05
 
Александр ЛукашенкоВ миреБелоруссия
 
 
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