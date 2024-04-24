https://ria.ru/20240424/luk-1942123655.html

Нижегородец выстрелил в мать из лука за предложение найти работу

Нижегородец выстрелил в мать из лука за предложение найти работу - РИА Новости, 24.04.2024

Нижегородец выстрелил в мать из лука за предложение найти работу

Уголовное дело об угрозе убийством возбудили на жителя Нижегородской области, который дважды выстрелил из лука в свою мать-пенсионерку в ответ на предложение... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:40

2024-04-24T18:40

2024-04-24T18:40

происшествия

нижегородская область

первомайск

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Уголовное дело об угрозе убийством возбудили на жителя Нижегородской области, который дважды выстрелил из лука в свою мать-пенсионерку в ответ на предложение найти работу, сообщает региональное управление МВД. Вечером 18 апреля в полицию в городе Первомайске поступило сообщение от местной жительницы, которая попросила привлечь к уголовной ответственности ее сына, который несколькими минутами ранее произвел в ее сторону два выстрела из своего лука. Заявительница забежала в квартиру соседа, чтобы спрятаться от агрессивного родственника, и вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством). "Неработающий ранее судимый за незаконное хранение наркотиков и оружия сын потерпевшей был доставлен в полицию. Свою вину мужчина признал. Установлено, что 46-летнего мужчину разозлило предложение матери-пенсионерки найти работу. Лук у него изъят", - говорится в сообщении. Отмечается, что законодательством за совершение подобного преступления предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240328/peterburg-1936356449.html

нижегородская область

первомайск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижегородская область, первомайск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)