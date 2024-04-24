https://ria.ru/20240424/luk-1942123655.html
Нижегородец выстрелил в мать из лука за предложение найти работу
Нижегородец выстрелил в мать из лука за предложение найти работу - РИА Новости, 24.04.2024
Нижегородец выстрелил в мать из лука за предложение найти работу
Уголовное дело об угрозе убийством возбудили на жителя Нижегородской области, который дважды выстрелил из лука в свою мать-пенсионерку в ответ на предложение... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:40
2024-04-24T18:40
2024-04-24T18:40
происшествия
нижегородская область
первомайск
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Уголовное дело об угрозе убийством возбудили на жителя Нижегородской области, который дважды выстрелил из лука в свою мать-пенсионерку в ответ на предложение найти работу, сообщает региональное управление МВД. Вечером 18 апреля в полицию в городе Первомайске поступило сообщение от местной жительницы, которая попросила привлечь к уголовной ответственности ее сына, который несколькими минутами ранее произвел в ее сторону два выстрела из своего лука. Заявительница забежала в квартиру соседа, чтобы спрятаться от агрессивного родственника, и вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством). "Неработающий ранее судимый за незаконное хранение наркотиков и оружия сын потерпевшей был доставлен в полицию. Свою вину мужчина признал. Установлено, что 46-летнего мужчину разозлило предложение матери-пенсионерки найти работу. Лук у него изъят", - говорится в сообщении. Отмечается, что законодательством за совершение подобного преступления предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240328/peterburg-1936356449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, первомайск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижегородская область, Первомайск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Нижегородец выстрелил в мать из лука за предложение найти работу
Полиция задержала жителя Нижегородской области, выстрелившего из лука в мать