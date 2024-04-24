https://ria.ru/20240424/lifty-1941986563.html

Порядка 219 лифтов заменят в жилых домах на востоке Москвы в 2024 году

Порядка 219 лифтов заменят в жилых домах на востоке Москвы в 2024 году - РИА Новости, 24.04.2024

Порядка 219 лифтов заменят в жилых домах на востоке Москвы в 2024 году

Порядка 219 лифтов заменят в жилых домах на востоке Москвы в 2024 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:34

2024-04-24T12:34

2024-04-24T12:35

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Порядка 219 лифтов заменят в жилых домах на востоке Москвы в 2024 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. "В 2024 году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда на востоке столицы установят 219 новых лифтов. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что больше всего подъемников заменят в Вешняках - 28 кабин, еще по 26 обновят в районах Гольяново и Богородское. Лидером по установке лифтов станет панельное здание в Алымовом переулке (дом 4), построенное в 1999 году. В нем 14 этажей и шесть подъездов. Здесь мастера заменят 12 подъемных устройств: по шесть кабин грузоподъемностью 400 и 630 килограммов. "Самым длинным строением по количеству подъездов, в котором на востоке Москвы будут менять лифты, станет здание на Зеленом проспекте (дом 60/35), построенное в 1969 году. В нем 11 подъездов и девять этажей. Здесь установят 11 новых кабин грузоподъемностью 400 килограммов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240424/moskva-1941945232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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