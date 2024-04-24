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В Оренбуржье восстановили электроснабжение более 56 тысячам абонентов

В Оренбуржье восстановили электроснабжение более 56 тысячам абонентов - РИА Новости, 24.04.2024

В Оренбуржье восстановили электроснабжение более 56 тысячам абонентов

В освобожденных от воды территориях Оренбуржья электроснабжение восстановили более 56 тысячам абонентам, к газу подключили свыше 18 тысяч абонентов, сообщает... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:29

2024-04-24T09:29

2024-04-24T09:29

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

россия

происшествия

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УФА, 24 апр – РИА Новости. В освобожденных от воды территориях Оренбуржья электроснабжение восстановили более 56 тысячам абонентам, к газу подключили свыше 18 тысяч абонентов, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."Восстановлено энергоснабжение 56 072 абонентов, газоснабжение – 18 626 абонентов. Проведена откачка более 414 443 кубометров воды", - говорится в сообщении.

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оренбургская область, наводнения в россии — 2024, россия, происшествия