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Симоньян назвала георгиевскую ленточку символом стремления к победе - РИА Новости, 24.04.2024
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12:33 24.04.2024 (обновлено: 12:41 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/lentochka-1941989383.html
Симоньян назвала георгиевскую ленточку символом стремления к победе
Симоньян назвала георгиевскую ленточку символом стремления к победе - РИА Новости, 24.04.2024
Симоньян назвала георгиевскую ленточку символом стремления к победе
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка" заявила, что... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:33
2024-04-24T12:41
общество
маргарита симоньян
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
георгиевская ленточка (акция)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка" заявила, что георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, но теперь и символом стремления к нашей грядущей победе. "Вы все знаете, что в который год уже проходит акция "Георгиевская ленточка". Замечательная, потрясающая совершенно акция, когда мы все с гордостью носим и в машинах возим, и на сумочке, и кому, где угодно, но всегда на заметном месте и с гордостью нашу георгиевскую ленточку, ставшую символом не просто нашей победы в Великой Отечественной войне, а символом нашей общности, нашей принадлежности к одному великому русскому миру, а теперь еще и символом стремления к нашей грядущей победе за право нашего русского мира существовать и против фашизма, так же, как это было в 45-м", - сказала Симоньян в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка".
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60
353
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Обращение Симоньян по случаю старта акции "Георгиевская ленточка"
Обращение Симоньян по случаю старта акции "Георгиевская ленточка"
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общество, маргарита симоньян, день победы, великая отечественная война (1941-1945), георгиевская ленточка (акция)
Общество, Маргарита Симоньян, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), Георгиевская ленточка (акция)
Симоньян назвала георгиевскую ленточку символом стремления к победе

Симоньян: георгиевская ленточка стала символом нашей грядущей победы

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка" заявила, что георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, но теперь и символом стремления к нашей грядущей победе.
"Вы все знаете, что в который год уже проходит акция "Георгиевская ленточка". Замечательная, потрясающая совершенно акция, когда мы все с гордостью носим и в машинах возим, и на сумочке, и кому, где угодно, но всегда на заметном месте и с гордостью нашу георгиевскую ленточку, ставшую символом не просто нашей победы в Великой Отечественной войне, а символом нашей общности, нашей принадлежности к одному великому русскому миру, а теперь еще и символом стремления к нашей грядущей победе за право нашего русского мира существовать и против фашизма, так же, как это было в 45-м", - сказала Симоньян в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка".
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