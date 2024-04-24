https://ria.ru/20240424/lentochka-1941989383.html

Симоньян назвала георгиевскую ленточку символом стремления к победе

Симоньян назвала георгиевскую ленточку символом стремления к победе - РИА Новости, 24.04.2024

Симоньян назвала георгиевскую ленточку символом стремления к победе

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка" заявила, что... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:33

2024-04-24T12:33

2024-04-24T12:41

общество

маргарита симоньян

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

георгиевская ленточка (акция)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка" заявила, что георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, но теперь и символом стремления к нашей грядущей победе. "Вы все знаете, что в который год уже проходит акция "Георгиевская ленточка". Замечательная, потрясающая совершенно акция, когда мы все с гордостью носим и в машинах возим, и на сумочке, и кому, где угодно, но всегда на заметном месте и с гордостью нашу георгиевскую ленточку, ставшую символом не просто нашей победы в Великой Отечественной войне, а символом нашей общности, нашей принадлежности к одному великому русскому миру, а теперь еще и символом стремления к нашей грядущей победе за право нашего русского мира существовать и против фашизма, так же, как это было в 45-м", - сказала Симоньян в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка".

https://ria.ru/20240128/blokada-1924035834.html

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Ольга Фомченкова

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Обращение Симоньян по случаю старта акции "Георгиевская ленточка" Обращение Симоньян по случаю старта акции "Георгиевская ленточка" 2024-04-24T12:33 true PT0M45S

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Ольга Фомченкова

общество, маргарита симоньян, день победы, великая отечественная война (1941-1945), георгиевская ленточка (акция)