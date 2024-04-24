https://ria.ru/20240424/lentochka-1941989383.html
Симоньян назвала георгиевскую ленточку символом стремления к победе
Симоньян назвала георгиевскую ленточку символом стремления к победе - РИА Новости, 24.04.2024
Симоньян назвала георгиевскую ленточку символом стремления к победе
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка" заявила, что... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:33
2024-04-24T12:33
2024-04-24T12:41
общество
маргарита симоньян
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
георгиевская ленточка (акция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941887518_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b14271fbd9b9a165e57ebb74df97fd8b.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка" заявила, что георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, но теперь и символом стремления к нашей грядущей победе. "Вы все знаете, что в который год уже проходит акция "Георгиевская ленточка". Замечательная, потрясающая совершенно акция, когда мы все с гордостью носим и в машинах возим, и на сумочке, и кому, где угодно, но всегда на заметном месте и с гордостью нашу георгиевскую ленточку, ставшую символом не просто нашей победы в Великой Отечественной войне, а символом нашей общности, нашей принадлежности к одному великому русскому миру, а теперь еще и символом стремления к нашей грядущей победе за право нашего русского мира существовать и против фашизма, так же, как это было в 45-м", - сказала Симоньян в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка".
https://ria.ru/20240128/blokada-1924035834.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941887518_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_83d84ef1531e3fc30b348c7f70c8e547.jpg
Обращение Симоньян по случаю старта акции "Георгиевская ленточка"
Обращение Симоньян по случаю старта акции "Георгиевская ленточка"
2024-04-24T12:33
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, маргарита симоньян, день победы, великая отечественная война (1941-1945), георгиевская ленточка (акция)
Общество, Маргарита Симоньян, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), Георгиевская ленточка (акция)
Симоньян назвала георгиевскую ленточку символом стремления к победе
Симоньян: георгиевская ленточка стала символом нашей грядущей победы
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка" заявила, что георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, но теперь и символом стремления к нашей грядущей победе.
"Вы все знаете, что в который год уже проходит акция "Георгиевская ленточка". Замечательная, потрясающая совершенно акция, когда мы все с гордостью носим и в машинах возим, и на сумочке, и кому, где угодно, но всегда на заметном месте и с гордостью нашу георгиевскую ленточку, ставшую символом не просто нашей победы в Великой Отечественной войне, а символом нашей общности, нашей принадлежности к одному великому русскому миру, а теперь еще и символом стремления к нашей грядущей победе за право нашего русского мира существовать и против фашизма, так же, как это было в 45-м", - сказала Симоньян в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка".