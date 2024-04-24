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Ракова: бесплатные лекции для школьников в преддверии ЕГЭ пройдут в Москве - РИА Новости, 24.04.2024
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13:56 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/lektsii-1942019915.html
Ракова: бесплатные лекции для школьников в преддверии ЕГЭ пройдут в Москве
Ракова: бесплатные лекции для школьников в преддверии ЕГЭ пройдут в Москве - РИА Новости, 24.04.2024
Ракова: бесплатные лекции для школьников в преддверии ЕГЭ пройдут в Москве
Цикл бесплатных лекций пройдёт в Москве для школьников, известные специалисты расскажут им, как справиться со стрессом на всех этапах сдачи единого... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:56
2024-04-24T13:56
анастасия ракова
москва
московский дворец пионеров
единый государственный экзамен (егэ)
психология
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Цикл бесплатных лекций пройдёт в Москве для школьников, известные специалисты расскажут им, как справиться со стрессом на всех этапах сдачи единого государственного экзамена, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Психологическая готовность ребят и родителей к экзаменам, их спокойствие и уверенность играют важную роль на всех этапах подготовки и в период сдачи ЕГЭ. Мы решили сделать для них цикл лекций с ясными и понятными рекомендациями специалистов. Мы пригласили популярных у молодежи спикеров, которые расскажут об эффективных способах борьбы с тревогой и прокрастинацией, ответят на вопросы школьников", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы. Как уточнили на сайте мэрии, ребята и их родители смогут посетить мероприятия в Московском дворце пионеров, парке "Зарядье" и центре современного искусства "Винзавод". "Чтобы психологическая помощь была максимально доступной для всех, мы организовали подобные лекции для родителей и в школах, где занятия проведут квалифицированные специалисты столичного психолого-педагогического центра", - добавила Ракова. Уточняется, что первая городская лекция пройдет в Московском дворце пионеров 14 мая. Ее прочитает психолог Ирина Ковалева. Следующая встреча состоится 19 мая в центре современного искусства "Винзавод". Экспертом выступит психолог и блогер Лариса Суркова, а 26 мая в амфитеатре парка "Зарядье" лекцию проведет психолог и автор книг Михаил Лабковский.
https://ria.ru/20240209/rakova-1926480100.html
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анастасия ракова , москва, московский дворец пионеров, единый государственный экзамен (егэ), психология
Анастасия Ракова , Москва, Московский Дворец пионеров, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Психология

Ракова: бесплатные лекции для школьников в преддверии ЕГЭ пройдут в Москве

© Фото : Пресс-служба комплекса социального развития МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на встрече со школьниками
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на встрече со школьниками - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Пресс-служба комплекса социального развития Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на встрече со школьниками
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Цикл бесплатных лекций пройдёт в Москве для школьников, известные специалисты расскажут им, как справиться со стрессом на всех этапах сдачи единого государственного экзамена, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Психологическая готовность ребят и родителей к экзаменам, их спокойствие и уверенность играют важную роль на всех этапах подготовки и в период сдачи ЕГЭ. Мы решили сделать для них цикл лекций с ясными и понятными рекомендациями специалистов. Мы пригласили популярных у молодежи спикеров, которые расскажут об эффективных способах борьбы с тревогой и прокрастинацией, ответят на вопросы школьников", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы.
Как уточнили на сайте мэрии, ребята и их родители смогут посетить мероприятия в Московском дворце пионеров, парке "Зарядье" и центре современного искусства "Винзавод".
«
"Чтобы психологическая помощь была максимально доступной для всех, мы организовали подобные лекции для родителей и в школах, где занятия проведут квалифицированные специалисты столичного психолого-педагогического центра", - добавила Ракова.
Уточняется, что первая городская лекция пройдет в Московском дворце пионеров 14 мая. Ее прочитает психолог Ирина Ковалева. Следующая встреча состоится 19 мая в центре современного искусства "Винзавод". Экспертом выступит психолог и блогер Лариса Суркова, а 26 мая в амфитеатре парка "Зарядье" лекцию проведет психолог и автор книг Михаил Лабковский.
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