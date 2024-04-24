Ракова: бесплатные лекции для школьников в преддверии ЕГЭ пройдут в Москве
© Фото : Пресс-служба комплекса социального развития МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на встрече со школьниками
© Фото : Пресс-служба комплекса социального развития Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на встрече со школьниками
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Цикл бесплатных лекций пройдёт в Москве для школьников, известные специалисты расскажут им, как справиться со стрессом на всех этапах сдачи единого государственного экзамена, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Психологическая готовность ребят и родителей к экзаменам, их спокойствие и уверенность играют важную роль на всех этапах подготовки и в период сдачи ЕГЭ. Мы решили сделать для них цикл лекций с ясными и понятными рекомендациями специалистов. Мы пригласили популярных у молодежи спикеров, которые расскажут об эффективных способах борьбы с тревогой и прокрастинацией, ответят на вопросы школьников", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы.
Как уточнили на сайте мэрии, ребята и их родители смогут посетить мероприятия в Московском дворце пионеров, парке "Зарядье" и центре современного искусства "Винзавод".
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"Чтобы психологическая помощь была максимально доступной для всех, мы организовали подобные лекции для родителей и в школах, где занятия проведут квалифицированные специалисты столичного психолого-педагогического центра", - добавила Ракова.
Уточняется, что первая городская лекция пройдет в Московском дворце пионеров 14 мая. Ее прочитает психолог Ирина Ковалева. Следующая встреча состоится 19 мая в центре современного искусства "Винзавод". Экспертом выступит психолог и блогер Лариса Суркова, а 26 мая в амфитеатре парка "Зарядье" лекцию проведет психолог и автор книг Михаил Лабковский.