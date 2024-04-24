https://ria.ru/20240424/lektsii-1942019915.html

Ракова: бесплатные лекции для школьников в преддверии ЕГЭ пройдут в Москве

Ракова: бесплатные лекции для школьников в преддверии ЕГЭ пройдут в Москве - РИА Новости, 24.04.2024

Ракова: бесплатные лекции для школьников в преддверии ЕГЭ пройдут в Москве

Цикл бесплатных лекций пройдёт в Москве для школьников, известные специалисты расскажут им, как справиться со стрессом на всех этапах сдачи единого... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:56

2024-04-24T13:56

2024-04-24T13:56

анастасия ракова

москва

московский дворец пионеров

единый государственный экзамен (егэ)

психология

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Цикл бесплатных лекций пройдёт в Москве для школьников, известные специалисты расскажут им, как справиться со стрессом на всех этапах сдачи единого государственного экзамена, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Психологическая готовность ребят и родителей к экзаменам, их спокойствие и уверенность играют важную роль на всех этапах подготовки и в период сдачи ЕГЭ. Мы решили сделать для них цикл лекций с ясными и понятными рекомендациями специалистов. Мы пригласили популярных у молодежи спикеров, которые расскажут об эффективных способах борьбы с тревогой и прокрастинацией, ответят на вопросы школьников", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы. Как уточнили на сайте мэрии, ребята и их родители смогут посетить мероприятия в Московском дворце пионеров, парке "Зарядье" и центре современного искусства "Винзавод". "Чтобы психологическая помощь была максимально доступной для всех, мы организовали подобные лекции для родителей и в школах, где занятия проведут квалифицированные специалисты столичного психолого-педагогического центра", - добавила Ракова. Уточняется, что первая городская лекция пройдет в Московском дворце пионеров 14 мая. Ее прочитает психолог Ирина Ковалева. Следующая встреча состоится 19 мая в центре современного искусства "Винзавод". Экспертом выступит психолог и блогер Лариса Суркова, а 26 мая в амфитеатре парка "Зарядье" лекцию проведет психолог и автор книг Михаил Лабковский.

https://ria.ru/20240209/rakova-1926480100.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

анастасия ракова , москва, московский дворец пионеров, единый государственный экзамен (егэ), психология