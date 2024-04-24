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В Белоруссии разрабатывают лазерное оружие - РИА Новости, 24.04.2024
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12:30 24.04.2024 (обновлено: 12:48 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/lazery-1941986355.html
В Белоруссии разрабатывают лазерное оружие
В Белоруссии разрабатывают лазерное оружие - РИА Новости, 24.04.2024
В Белоруссии разрабатывают лазерное оружие
У Белоруссии есть разработки по лазерному оружию, заявил в среду заместитель начальника белорусского генерального штаба ВС по научной работе Виктор Тумар. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:30
2024-04-24T12:48
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. У Белоруссии есть разработки по лазерному оружию, заявил в среду заместитель начальника белорусского генерального штаба ВС по научной работе Виктор Тумар. "Мы ориентируемся на то, чтобы у нас было только свое, белорусское. Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов. Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах", - заявил он в ходе выставки основных достижений научно-исследовательского института ВС Белоруссии. "Акцент, конечно же, на рассмотрении вопросов военной безопасности стратегического уровня. Здесь представлены отдельные результаты, которые мы сейчас можем продемонстрировать. Показано наше взаимодействие с Национальной академией наук Беларуси, также с государственным военно-промышленным комитетом, с министерством промышленности", - приводит слова Тумара минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.
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космос - риа наука, белоруссия, в мире
Космос - РИА Наука, Белоруссия, В мире
В Белоруссии разрабатывают лазерное оружие

Замглавы генштаба Тумар: у Белоруссии есть разработки по лазерному оружию

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкШеврон на форме белорусского военнослужащего
Шеврон на форме белорусского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Шеврон на форме белорусского военнослужащего. Архивное фото
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. У Белоруссии есть разработки по лазерному оружию, заявил в среду заместитель начальника белорусского генерального штаба ВС по научной работе Виктор Тумар.
«
"Мы ориентируемся на то, чтобы у нас было только свое, белорусское. Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов. Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах", - заявил он в ходе выставки основных достижений научно-исследовательского института ВС Белоруссии.
"Акцент, конечно же, на рассмотрении вопросов военной безопасности стратегического уровня. Здесь представлены отдельные результаты, которые мы сейчас можем продемонстрировать. Показано наше взаимодействие с Национальной академией наук Беларуси, также с государственным военно-промышленным комитетом, с министерством промышленности", - приводит слова Тумара минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.
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