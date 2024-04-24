https://ria.ru/20240424/kuleba-1942147245.html

Объявили предателями. На Украине забили тревогу из-за решения Кулебы

Объявили предателями. На Украине забили тревогу из-за решения Кулебы - РИА Новости, 24.04.2024

Объявили предателями. На Украине забили тревогу из-за решения Кулебы

Украинский министр иностранных дел фактически объявил предателями всех военнообязанных, проживающих за рубежом, пишет издание Страна.ua. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T20:48

2024-04-24T20:48

2024-04-24T20:48

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владимир зеленский

страна.ua

вооруженные силы украины

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинский министр иностранных дел фактически объявил предателями всех военнообязанных, проживающих за рубежом, пишет издание Страна.ua."Показателен в этом плане комментарий главы МИД Дмитрия Кулебы, в котором он фактически назвал предателями всех военнообязанных украинцев, находящихся за границей", — говорится в материале.Отмечается, что решение украинского ведомства прекратить оказывать консульские услуги военнообязанным до вступления в силу закона об ужесточении мобилизации носит не только практический, но и символический характер. Киевский режим таким образом хочет продемонстрировать, что все, что касается мобилизации, будет проходить предельно жестко, пояснил автор статьи."Какой будет практический эффект? Чего этим хотят добиться власти? Чтоб эти люди бросили все и поехали оформлять военные билеты в Украину <…>, понимая, что обратно их не выпустят? Или вызвать у этих людей ощущение, что их страна от них отказалась, а значит, нужно искать себе новую родину?" — задается вопрос в публикации.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также можно получить повестку. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у нескольких депутатов вызвало негодование.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, а с 25-го — всеобщая мобилизация. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942131532.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942124516.html

https://ria.ru/20240424/mwm-1942069302.html

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украина, в мире, владимир зеленский, страна.ua, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба