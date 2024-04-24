https://ria.ru/20240424/krokus-1942089047.html
России предлагают помощь в расследовании теракта, заявил Росфинмониторинг
России предлагают помощь в расследовании теракта, заявил Росфинмониторинг - РИА Новости, 24.04.2024
России предлагают помощь в расследовании теракта, заявил Росфинмониторинг
Многие страны мира выражают соболезнования и готовы помочь РФ в расследовании теракта в "Крокусе", заявил в среду в ходе форума "Актуальные вопросы... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:55
2024-04-24T16:55
2024-04-24T16:55
теракт в "крокус сити холле"
россия
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
крокус сити холл
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр – РИА Новости. Многие страны мира выражают соболезнования и готовы помочь РФ в расследовании теракта в "Крокусе", заявил в среду в ходе форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма" директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Нам пришло очень много телеграмм соболезнований, очень многие страны предлагают свою помощь - это говорит о том, что они заинтересованы, чтобы терроризм как явление не развивался", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о расследовании теракта в Крокусе. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Юрий Чиханчин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Крокус Сити Холл, Происшествия
России предлагают помощь в расследовании теракта, заявил Росфинмониторинг
Чиханчин: многие страны предлагают помощь в расследовании теракта в "Крокусе"