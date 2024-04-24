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России предлагают помощь в расследовании теракта, заявил Росфинмониторинг - РИА Новости, 24.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:55 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/krokus-1942089047.html
России предлагают помощь в расследовании теракта, заявил Росфинмониторинг
России предлагают помощь в расследовании теракта, заявил Росфинмониторинг - РИА Новости, 24.04.2024
России предлагают помощь в расследовании теракта, заявил Росфинмониторинг
Многие страны мира выражают соболезнования и готовы помочь РФ в расследовании теракта в "Крокусе", заявил в среду в ходе форума "Актуальные вопросы... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:55
2024-04-24T16:55
теракт в "крокус сити холле"
россия
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
крокус сити холл
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр – РИА Новости. Многие страны мира выражают соболезнования и готовы помочь РФ в расследовании теракта в "Крокусе", заявил в среду в ходе форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма" директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Нам пришло очень много телеграмм соболезнований, очень многие страны предлагают свою помощь - это говорит о том, что они заинтересованы, чтобы терроризм как явление не развивался", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о расследовании теракта в Крокусе. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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россия, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Юрий Чиханчин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Крокус Сити Холл, Происшествия
России предлагают помощь в расследовании теракта, заявил Росфинмониторинг

Чиханчин: многие страны предлагают помощь в расследовании теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. 22 марта 2024
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. 22 марта 2024. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр – РИА Новости. Многие страны мира выражают соболезнования и готовы помочь РФ в расследовании теракта в "Крокусе", заявил в среду в ходе форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма" директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"Нам пришло очень много телеграмм соболезнований, очень многие страны предлагают свою помощь - это говорит о том, что они заинтересованы, чтобы терроризм как явление не развивался", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о расследовании теракта в Крокусе.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Западные заказчики терактов в России ждут своей участи
2 апреля, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияЮрий ЧиханчинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Крокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
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