https://ria.ru/20240424/krokus-1942089047.html

России предлагают помощь в расследовании теракта, заявил Росфинмониторинг

России предлагают помощь в расследовании теракта, заявил Росфинмониторинг - РИА Новости, 24.04.2024

России предлагают помощь в расследовании теракта, заявил Росфинмониторинг

Многие страны мира выражают соболезнования и готовы помочь РФ в расследовании теракта в "Крокусе", заявил в среду в ходе форума "Актуальные вопросы... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:55

2024-04-24T16:55

2024-04-24T16:55

теракт в "крокус сити холле"

россия

юрий чиханчин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

крокус сити холл

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр – РИА Новости. Многие страны мира выражают соболезнования и готовы помочь РФ в расследовании теракта в "Крокусе", заявил в среду в ходе форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма" директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Нам пришло очень много телеграмм соболезнований, очень многие страны предлагают свою помощь - это говорит о том, что они заинтересованы, чтобы терроризм как явление не развивался", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о расследовании теракта в Крокусе. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус сити холл, происшествия