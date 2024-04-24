https://ria.ru/20240424/krokus-1942048446.html
Росфинмониторинг рассказал, как помогает расследовать теракт в "Крокусе"
Росфинмониторинг рассказал, как помогает расследовать теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 24.04.2024
Росфинмониторинг рассказал, как помогает расследовать теракт в "Крокусе"
Росфинмониторинг участвует в расследовании теракта в Крокусе - "денежный след" способен вывести на его заказчика, заявил директор российской финансовой разведки РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:13
2024-04-24T15:13
2024-04-24T15:20
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_320:223:2403:1395_1920x0_80_0_0_6207122a6b2dc6155e6653d64575286b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр – РИА Новости. Росфинмониторинг участвует в расследовании теракта в Крокусе - "денежный след" способен вывести на его заказчика, заявил директор российской финансовой разведки Юрий Чиханчин. "Что касается участия нас, мы, как и все правоохранительные и надзорные органы, действительно принимаем участие. Практика нашей работы показывает, что, идя по следу денег, всегда можно выйти на преступников", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов на полях форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма". Чиханчин не стал приводить дополнительных подробностей, сославшись на то, что по теракту в "Крокусе" идет следствие. Но директор Росфинмониторинга уверен, что заказчик преступления находится за рубежом: "Это международная организация участников, я могу сказать однозначно, и контролируемая, и регулируемая, и финансируемая из-за рубежа". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Юрий Чиханчин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Крокус Сити Холл
Росфинмониторинг рассказал, как помогает расследовать теракт в "Крокусе"
Чиханчин: денежный след способен вывести на заказчика теракта в "Крокусе"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр – РИА Новости. Росфинмониторинг участвует в расследовании теракта в Крокусе - "денежный след" способен вывести на его заказчика, заявил директор российской финансовой разведки Юрий Чиханчин.
"Что касается участия нас, мы, как и все правоохранительные и надзорные органы, действительно принимаем участие. Практика нашей работы показывает, что, идя по следу денег, всегда можно выйти на преступников", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов на полях форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".
Чиханчин не стал приводить дополнительных подробностей, сославшись на то, что по теракту в "Крокусе" идет следствие. Но директор Росфинмониторинга уверен, что заказчик преступления находится за рубежом: "Это международная организация участников, я могу сказать однозначно, и контролируемая, и регулируемая, и финансируемая из-за рубежа".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.