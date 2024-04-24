https://ria.ru/20240424/krokus-1942048446.html

Росфинмониторинг рассказал, как помогает расследовать теракт в "Крокусе"

Росфинмониторинг рассказал, как помогает расследовать теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 24.04.2024

Росфинмониторинг рассказал, как помогает расследовать теракт в "Крокусе"

Росфинмониторинг участвует в расследовании теракта в Крокусе - "денежный след" способен вывести на его заказчика, заявил директор российской финансовой разведки РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:13

2024-04-24T15:13

2024-04-24T15:20

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

юрий чиханчин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_320:223:2403:1395_1920x0_80_0_0_6207122a6b2dc6155e6653d64575286b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр – РИА Новости. Росфинмониторинг участвует в расследовании теракта в Крокусе - "денежный след" способен вывести на его заказчика, заявил директор российской финансовой разведки Юрий Чиханчин. "Что касается участия нас, мы, как и все правоохранительные и надзорные органы, действительно принимаем участие. Практика нашей работы показывает, что, идя по следу денег, всегда можно выйти на преступников", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов на полях форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма". Чиханчин не стал приводить дополнительных подробностей, сославшись на то, что по теракту в "Крокусе" идет следствие. Но директор Росфинмониторинга уверен, что заказчик преступления находится за рубежом: "Это международная организация участников, я могу сказать однозначно, и контролируемая, и регулируемая, и финансируемая из-за рубежа". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус сити холл