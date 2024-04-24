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Краснов призвал пересмотреть нормы безопасности после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:18 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/krokus-1942003820.html
Краснов призвал пересмотреть нормы безопасности после теракта в "Крокусе"
Краснов призвал пересмотреть нормы безопасности после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.04.2024
Краснов призвал пересмотреть нормы безопасности после теракта в "Крокусе"
Теракт в "Крокус Сити Холле" показал, что необходимо пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах, ввести административную ответственность... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:18
2024-04-24T13:18
теракт в "крокус сити холле"
россия
игорь краснов
крокус сити холл
совет федерации рф
происшествия
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" показал, что необходимо пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах, ввести административную ответственность вплоть до приостановления деятельности за несвоевременное обновление паспортов безопасности, сообщил на заседании в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Масштаб теракта показал необходимость пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах. Мы уже делаем это. Организовали проверки, не ограничиваясь изучением бумажных отчетов. Совместно с уполномоченными органами обязательно обследуем все объекты, не создавая неудобств бизнесу и гражданам. Сегодня вне зависимости от форм собственности требуется установление единых требований к антитеррористической защищенности и паспортам категорируемых объектов. Кроме того, следует ужесточить административную ответственность вплоть до приостановления деятельности за несвоевременное их обновление", - сказал Краснов. "Соответствующие предложения мною доложены главе государства. По завершении всех надзорных мероприятий сообщим об их результатах публично", - добавил он.
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россия, игорь краснов, крокус сити холл, совет федерации рф, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Игорь Краснов, Крокус Сити Холл, Совет Федерации РФ, Происшествия
Краснов призвал пересмотреть нормы безопасности после теракта в "Крокусе"

Краснов призвал пересмотреть нормы безопасности на объектах после ЧП в "Крокусе"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" показал, что необходимо пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах, ввести административную ответственность вплоть до приостановления деятельности за несвоевременное обновление паспортов безопасности, сообщил на заседании в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Масштаб теракта показал необходимость пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах. Мы уже делаем это. Организовали проверки, не ограничиваясь изучением бумажных отчетов. Совместно с уполномоченными органами обязательно обследуем все объекты, не создавая неудобств бизнесу и гражданам. Сегодня вне зависимости от форм собственности требуется установление единых требований к антитеррористической защищенности и паспортам категорируемых объектов. Кроме того, следует ужесточить административную ответственность вплоть до приостановления деятельности за несвоевременное их обновление", - сказал Краснов.
"Соответствующие предложения мною доложены главе государства. По завершении всех надзорных мероприятий сообщим об их результатах публично", - добавил он.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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23 марта, 16:30
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияИгорь КрасновКрокус Сити ХоллСовет Федерации РФПроисшествия
 
 
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