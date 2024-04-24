https://ria.ru/20240424/krokus-1942003820.html
Краснов призвал пересмотреть нормы безопасности после теракта в "Крокусе"
Краснов призвал пересмотреть нормы безопасности после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.04.2024
Краснов призвал пересмотреть нормы безопасности после теракта в "Крокусе"
Теракт в "Крокус Сити Холле" показал, что необходимо пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах, ввести административную ответственность... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:18
2024-04-24T13:18
2024-04-24T13:18
теракт в "крокус сити холле"
россия
игорь краснов
крокус сити холл
совет федерации рф
происшествия
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" показал, что необходимо пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах, ввести административную ответственность вплоть до приостановления деятельности за несвоевременное обновление паспортов безопасности, сообщил на заседании в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Масштаб теракта показал необходимость пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах. Мы уже делаем это. Организовали проверки, не ограничиваясь изучением бумажных отчетов. Совместно с уполномоченными органами обязательно обследуем все объекты, не создавая неудобств бизнесу и гражданам. Сегодня вне зависимости от форм собственности требуется установление единых требований к антитеррористической защищенности и паспортам категорируемых объектов. Кроме того, следует ужесточить административную ответственность вплоть до приостановления деятельности за несвоевременное их обновление", - сказал Краснов. "Соответствующие предложения мною доложены главе государства. По завершении всех надзорных мероприятий сообщим об их результатах публично", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, крокус сити холл, совет федерации рф, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Игорь Краснов, Крокус Сити Холл, Совет Федерации РФ, Происшествия
Краснов призвал пересмотреть нормы безопасности после теракта в "Крокусе"
Краснов призвал пересмотреть нормы безопасности на объектах после ЧП в "Крокусе"
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" показал, что необходимо пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах, ввести административную ответственность вплоть до приостановления деятельности за несвоевременное обновление паспортов безопасности, сообщил на заседании в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Масштаб теракта показал необходимость пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах. Мы уже делаем это. Организовали проверки, не ограничиваясь изучением бумажных отчетов. Совместно с уполномоченными органами обязательно обследуем все объекты, не создавая неудобств бизнесу и гражданам. Сегодня вне зависимости от форм собственности требуется установление единых требований к антитеррористической защищенности и паспортам категорируемых объектов. Кроме того, следует ужесточить административную ответственность вплоть до приостановления деятельности за несвоевременное их обновление", - сказал Краснов.
"Соответствующие предложения мною доложены главе государства. По завершении всех надзорных мероприятий сообщим об их результатах публично", - добавил он.