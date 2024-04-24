https://ria.ru/20240424/krokus-1942003820.html

Краснов призвал пересмотреть нормы безопасности после теракта в "Крокусе"

Краснов призвал пересмотреть нормы безопасности после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.04.2024

Краснов призвал пересмотреть нормы безопасности после теракта в "Крокусе"

Теракт в "Крокус Сити Холле" показал, что необходимо пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах, ввести административную ответственность... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:18

2024-04-24T13:18

2024-04-24T13:18

теракт в "крокус сити холле"

россия

игорь краснов

крокус сити холл

совет федерации рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_320:223:2403:1395_1920x0_80_0_0_6207122a6b2dc6155e6653d64575286b.jpg

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" показал, что необходимо пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах, ввести административную ответственность вплоть до приостановления деятельности за несвоевременное обновление паспортов безопасности, сообщил на заседании в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Масштаб теракта показал необходимость пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах. Мы уже делаем это. Организовали проверки, не ограничиваясь изучением бумажных отчетов. Совместно с уполномоченными органами обязательно обследуем все объекты, не создавая неудобств бизнесу и гражданам. Сегодня вне зависимости от форм собственности требуется установление единых требований к антитеррористической защищенности и паспортам категорируемых объектов. Кроме того, следует ужесточить административную ответственность вплоть до приостановления деятельности за несвоевременное их обновление", - сказал Краснов. "Соответствующие предложения мною доложены главе государства. По завершении всех надзорных мероприятий сообщим об их результатах публично", - добавил он.

https://ria.ru/20240323/mery-1935321523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, игорь краснов, крокус сити холл, совет федерации рф, происшествия