https://ria.ru/20240424/krokus-1941954197.html

Росфинмониторинг назвал теракт в "Крокус Сити Холле" спланированным

Росфинмониторинг назвал теракт в "Крокус Сити Холле" спланированным - РИА Новости, 24.04.2024

Росфинмониторинг назвал теракт в "Крокус Сити Холле" спланированным

Россия в ситуации с атакой на подмосковный "Крокус Сити Холл" столкнулась с тщательно спланированным терактом, который был реализован с помощью международной... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:48

2024-04-24T10:48

2024-04-24T19:32

россия

красногорск

юрий чиханчин

крокус сити холл

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

крокус

теракт в "крокус сити холле"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Россия в ситуации с атакой на подмосковный "Крокус Сити Холл" столкнулась с тщательно спланированным терактом, который был реализован с помощью международной пособнической сети, заявил в среду директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Двадцать второго марта этого года Россия пережила чудовищный по своей сути террористический акт против мирного населения, ни в чем не повинного. Мы столкнулись с тщательно спланированным и подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть", — сказал он в ходе форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".Чиханчин подчеркнул, что исполнители теракта в "Крокусе" были обеспечены транспортом, оружием, путями отхода. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240424/putin-1941943114.html

https://ria.ru/20240409/terroristy-1938858489.html

россия

красногорск

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россия, красногорск, юрий чиханчин, крокус сити холл, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус