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Росфинмониторинг назвал теракт в "Крокус Сити Холле" спланированным - РИА Новости, 24.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:48 24.04.2024 (обновлено: 19:32 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/krokus-1941954197.html
Росфинмониторинг назвал теракт в "Крокус Сити Холле" спланированным
Росфинмониторинг назвал теракт в "Крокус Сити Холле" спланированным - РИА Новости, 24.04.2024
Росфинмониторинг назвал теракт в "Крокус Сити Холле" спланированным
Россия в ситуации с атакой на подмосковный "Крокус Сити Холл" столкнулась с тщательно спланированным терактом, который был реализован с помощью международной... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:48
2024-04-24T19:32
россия
красногорск
юрий чиханчин
крокус сити холл
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
крокус
теракт в "крокус сити холле"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Россия в ситуации с атакой на подмосковный "Крокус Сити Холл" столкнулась с тщательно спланированным терактом, который был реализован с помощью международной пособнической сети, заявил в среду директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. &quot;Двадцать второго марта этого года Россия пережила чудовищный по своей сути террористический акт против мирного населения, ни в чем не повинного. Мы столкнулись с тщательно спланированным и подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть&quot;, — сказал он в ходе форума &quot;Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма&quot;.Чиханчин подчеркнул, что исполнители теракта в "Крокусе" были обеспечены транспортом, оружием, путями отхода. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240424/putin-1941943114.html
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россия, красногорск, юрий чиханчин, крокус сити холл, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус
Россия, Красногорск, Юрий Чиханчин, Крокус Сити Холл, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Росфинмониторинг назвал теракт в "Крокус Сити Холле" спланированным

Росфинмониторинг: при теракте в "Крокусе" использовалась пособническая сеть

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Россия в ситуации с атакой на подмосковный "Крокус Сити Холл" столкнулась с тщательно спланированным терактом, который был реализован с помощью международной пособнической сети, заявил в среду директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«

"Двадцать второго марта этого года Россия пережила чудовищный по своей сути террористический акт против мирного населения, ни в чем не повинного. Мы столкнулись с тщательно спланированным и подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть", — сказал он в ходе форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".

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Чиханчин подчеркнул, что исполнители теракта в "Крокусе" были обеспечены транспортом, оружием, путями отхода.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрасногорскЮрий ЧиханчинКрокус Сити ХоллФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Крокус
 
 
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