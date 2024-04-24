https://ria.ru/20240424/krasnov-1941953568.html

Краснов потребовал провести ревизию долгов по зарплате в новых регионах

Краснов потребовал провести ревизию долгов по зарплате в новых регионах - РИА Новости, 24.04.2024

Краснов потребовал провести ревизию долгов по зарплате в новых регионах

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал провести в новых регионах ревизию всех долгов по зарплате, образовавшихся до их вхождения в состав России. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:47

2024-04-24T10:47

2024-04-24T10:58

россия

жкх

игорь краснов

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал провести в новых регионах ревизию всех долгов по зарплате, образовавшихся до их вхождения в состав России."От профильного министерства потребовано проведение ревизии задолженности по оплате труда, образовавшейся до вхождения регионов в состав России. Их главам настойчиво рекомендовано активнее реализовывать мероприятия, предусмотренные государственными программами в сфере занятости", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.Краснов добавил, что к настоящему времени погашена задолженность в ряде крупных предприятий угольной промышленности и в сфере ЖКХ более чем на 1,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240326/zhkkh-1935912563.html

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россия, жкх, игорь краснов, совет федерации рф, общество