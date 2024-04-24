https://ria.ru/20240424/krasnov-1941952546.html
Краснов призвал устранить дисбаланс денежного довольствия военных
Краснов призвал устранить дисбаланс денежного довольствия военных - РИА Новости, 24.04.2024
Краснов призвал устранить дисбаланс денежного довольствия военных
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил правительству и Совету Безопасности рассмотреть вопрос об устранении дисбаланса денежного довольствия... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:44
2024-04-24T10:44
2024-04-24T10:54
украина
россия
игорь краснов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935996066_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_98b85f491b0a023f6448be69ec2ac706.jpg
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил правительству и Совету Безопасности рассмотреть вопрос об устранении дисбаланса денежного довольствия военнослужащих, привлеченных к охране российско-украинской границы."Необходимо устранить дисбаланс денежного довольствия военнослужащих, привлеченных к охране российско-украинской границы. Соответствующие предложения направлены председателю правительства и в Совет Безопасности. Был бы признателен за поддержку наших инициатив", - сказал Краснов, выступая с ежегодным отчетом в Совете Федерации.
https://ria.ru/20240424/krasnov-1941953237.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935996066_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_d06ff6ffbc7bf3b42ce84e58f16e11e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, игорь краснов, совет федерации рф
Украина, Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ
Краснов призвал устранить дисбаланс денежного довольствия военных
Краснов: надо устранить дисбаланс в зарплате охраняющих границу с Украиной