https://ria.ru/20240424/krasnov-1941952546.html

Краснов призвал устранить дисбаланс денежного довольствия военных

Краснов призвал устранить дисбаланс денежного довольствия военных - РИА Новости, 24.04.2024

Краснов призвал устранить дисбаланс денежного довольствия военных

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил правительству и Совету Безопасности рассмотреть вопрос об устранении дисбаланса денежного довольствия... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:44

2024-04-24T10:44

2024-04-24T10:54

украина

россия

игорь краснов

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил правительству и Совету Безопасности рассмотреть вопрос об устранении дисбаланса денежного довольствия военнослужащих, привлеченных к охране российско-украинской границы."Необходимо устранить дисбаланс денежного довольствия военнослужащих, привлеченных к охране российско-украинской границы. Соответствующие предложения направлены председателю правительства и в Совет Безопасности. Был бы признателен за поддержку наших инициатив", - сказал Краснов, выступая с ежегодным отчетом в Совете Федерации.

https://ria.ru/20240424/krasnov-1941953237.html

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украина, россия, игорь краснов, совет федерации рф