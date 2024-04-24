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В Москве приостановили деятельность клиники, где работал Хайдаров - РИА Новости, 24.04.2024
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17:15 24.04.2024 (обновлено: 23:46 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/klinika-1942097828.html
В Москве приостановили деятельность клиники, где работал Хайдаров
В Москве приостановили деятельность клиники, где работал Хайдаров - РИА Новости, 24.04.2024
В Москве приостановили деятельность клиники, где работал Хайдаров
Арбитражный суд Москвы по заявлению Росздравнадзора приостановил деятельность клиники IQ Plastique, где работал известный пластический хирург Тимур Хайдаров,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:15
2024-04-24T23:46
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Росздравнадзора приостановил деятельность клиники IQ Plastique, где работал известный пластический хирург Тимур Хайдаров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить &lt;…&gt; административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток", — огласила резолютивную часть решения судья Ольга Сизова. Клинику привлекли к ответственности по статье КоАП "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)".Как пояснили в суде представители сторон, проверка клиники проходила с сентября 2023 по февраль 2024 года, по ее результатам 7 февраля был составлен протокол. В марте Росздавнадзор на основании этого протокола обратился в суд с заявлением о привлечении ООО "Ай Кью Пластик" к административной ответственности в виде штрафа.По словам юриста ведомства, были выявлены такие нарушения, как отсутствие сведений об образовании врачей, неработающий рентгенкабинет, неисправные гигрометры, недостатки в организации внутреннего контроля качества и безопасности деятельности и другие. На заседании в среду заявитель уточнил требования, попросив суд назначить наказание в виде приостановления работы медучреждения "ввиду последних всех событий" и с учетом ранее выявленных грубых нарушений.Юрист Росздравнадзора пояснил, что справку о выявленных нарушениях "направили в Следственный комитет еще 9 февраля, и 27 февраля произошло вот это событие". Ранее он говорил, что в данной клинике произошел несчастный случай – смерть пациента. "10 апреля со Следственным комитетом мы вышли на совместное мероприятие и опечатали все операционные – две большие и одну малую", – сказал заявитель.Представитель ответчика заявил, что ни одно из выявленных в ходе проверки, завершившейся 7 февраля, нарушений "не является угрожающим жизни людей" и большинство из них клиника устранила еще до завершения проверки. Так, что касается образования, то у всех врачей имеется необходимое образование, просто сведения о нем не были внесены в соответствующие реестры, пояснил ответчик. Он попросил суд назначить наказание в виде штрафа.В феврале в IQ Plastique прооперировали 36-летнего пациента. На следующий день после выписки мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему сделали еще одну операцию. Но состояние пациента снова ухудшилось, его госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и умер. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940071666.html
https://ria.ru/20240327/roszdravnadzor-1936111712.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве приостановили деятельность клиники, где работал Хайдаров

Суд приостановил на 90 суток деятельность клиники, где работал хирург Хайдаров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВход в здание клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique в Москве
Вход в здание клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вход в здание клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Росздравнадзора приостановил деятельность клиники IQ Plastique, где работал известный пластический хирург Тимур Хайдаров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить <…> административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток", — огласила резолютивную часть решения судья Ольга Сизова.
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Клинику привлекли к ответственности по статье КоАП "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)".
Как пояснили в суде представители сторон, проверка клиники проходила с сентября 2023 по февраль 2024 года, по ее результатам 7 февраля был составлен протокол. В марте Росздавнадзор на основании этого протокола обратился в суд с заявлением о привлечении ООО "Ай Кью Пластик" к административной ответственности в виде штрафа.
По словам юриста ведомства, были выявлены такие нарушения, как отсутствие сведений об образовании врачей, неработающий рентгенкабинет, неисправные гигрометры, недостатки в организации внутреннего контроля качества и безопасности деятельности и другие. На заседании в среду заявитель уточнил требования, попросив суд назначить наказание в виде приостановления работы медучреждения "ввиду последних всех событий" и с учетом ранее выявленных грубых нарушений.
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Юрист Росздравнадзора пояснил, что справку о выявленных нарушениях "направили в Следственный комитет еще 9 февраля, и 27 февраля произошло вот это событие". Ранее он говорил, что в данной клинике произошел несчастный случай – смерть пациента. "10 апреля со Следственным комитетом мы вышли на совместное мероприятие и опечатали все операционные – две большие и одну малую", – сказал заявитель.
Представитель ответчика заявил, что ни одно из выявленных в ходе проверки, завершившейся 7 февраля, нарушений "не является угрожающим жизни людей" и большинство из них клиника устранила еще до завершения проверки. Так, что касается образования, то у всех врачей имеется необходимое образование, просто сведения о нем не были внесены в соответствующие реестры, пояснил ответчик. Он попросил суд назначить наказание в виде штрафа.
В феврале в IQ Plastique прооперировали 36-летнего пациента. На следующий день после выписки мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему сделали еще одну операцию. Но состояние пациента снова ухудшилось, его госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и умер. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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