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"Скоро падет": в Киеве заметили опасный знак от российских военных

"Скоро падет": в Киеве заметили опасный знак от российских военных - РИА Новости, 24.04.2024

"Скоро падет": в Киеве заметили опасный знак от российских военных

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву выразил опасения в связи в вероятным падением села Очеретино, напомнив о том, что... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T20:42

2024-04-24T20:42

2024-04-24T20:42

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву выразил опасения в связи в вероятным падением села Очеретино, напомнив о том, что по опыту, если российские войска закрепляются в каком-либо населенном пункте, то рано или поздно он переходит под их полный контроль.Ранее в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в поселок и подняли в центре населенного пункта флаги России."Если им удастся взять Очеретино, то нам будет очень тяжело. Мы должны что-то делать, чтобы этого не было. А уже можно говорить, по опыту, что если они уже закрепились в городе, то скоро он падет", — отметил Стариков.По словам офицера, если российское войска повторят такое стремительное продвижение еще раз, то есть вероятность полного обрушения фронта."Сначала было сто метров, потом пятьсот, сейчас уже километр, несколько километров. Это очень опасная тенденция", — предупредил он.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.

https://ria.ru/20240424/ssha-1942128374.html

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в мире, украина, киев, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины