"Скоро падет": в Киеве заметили опасный знак от российских военных
Стариков: закрепление российских войск в Очеретино означает, что он скоро падет
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву выразил опасения в связи в вероятным падением села Очеретино, напомнив о том, что по опыту, если российские войска закрепляются в каком-либо населенном пункте, то рано или поздно он переходит под их полный контроль.
Ранее в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в поселок и подняли в центре населенного пункта флаги России.
"Если им удастся взять Очеретино, то нам будет очень тяжело. Мы должны что-то делать, чтобы этого не было. А уже можно говорить, по опыту, что если они уже закрепились в городе, то скоро он падет", — отметил Стариков.
По словам офицера, если российское войска повторят такое стремительное продвижение еще раз, то есть вероятность полного обрушения фронта.
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"Сначала было сто метров, потом пятьсот, сейчас уже километр, несколько километров. Это очень опасная тенденция", — предупредил он.
На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.