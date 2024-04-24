Мэр Харькова сделал важное заявление
Мэр Терехов: Харьков больше не может самостоятельно генерировать электричество
© AP Photo / Yevhen TitovПожар в Харькове
© AP Photo / Yevhen Titov
Пожар в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Харьков не может самостоятельно генерировать электричество из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, заявил мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала "Рада".
"Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению", — сказал он.
"Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению", — сказал он.
Мэр утверждает, что в результате последних атак в городе разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектростанции.
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Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.