https://ria.ru/20240424/kharkov-1941963558.html

Мэр Харькова сделал важное заявление

Мэр Харькова сделал важное заявление - РИА Новости, 24.04.2024

Мэр Харькова сделал важное заявление

Харьков не может самостоятельно генерировать электричество из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, заявил мэр города Игорь Терехов в эфире... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:18

2024-04-24T11:18

2024-04-24T20:19

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Харьков не может самостоятельно генерировать электричество из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, заявил мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала "Рада". "Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению", — сказал он.Мэр утверждает, что в результате последних атак в городе разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектростанции. Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20240424/rossiya-1941929922.html

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в мире, харьков, вооруженные силы украины