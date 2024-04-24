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Мэр Харькова сделал важное заявление - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:18 24.04.2024 (обновлено: 20:19 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/kharkov-1941963558.html
Мэр Харькова сделал важное заявление
Мэр Харькова сделал важное заявление - РИА Новости, 24.04.2024
Мэр Харькова сделал важное заявление
Харьков не может самостоятельно генерировать электричество из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, заявил мэр города Игорь Терехов в эфире... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:18
2024-04-24T20:19
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Харьков не может самостоятельно генерировать электричество из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, заявил мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала "Рада". "Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению", — сказал он.Мэр утверждает, что в результате последних атак в городе разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектростанции. Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20240424/rossiya-1941929922.html
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в мире, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины
Мэр Харькова сделал важное заявление

Мэр Терехов: Харьков больше не может самостоятельно генерировать электричество

© AP Photo / Yevhen TitovПожар в Харькове
Пожар в Харькове - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Yevhen Titov
Пожар в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Харьков не может самостоятельно генерировать электричество из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, заявил мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала "Рада".

"Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению", — сказал он.
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Мэр утверждает, что в результате последних атак в городе разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектростанции.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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