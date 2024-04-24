https://ria.ru/20240424/kharkov-1941900203.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 24.04.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T00:43
2024-04-24T00:43
2024-04-24T04:07
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове сильные взрывы", — написал Терехов.Позднее он уточнил, что в городе поврежден газопровод.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Терехов: в городе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги