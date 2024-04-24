https://ria.ru/20240424/kaznokradstvo-1941964867.html

В России возбудили более 700 уголовных дел о казнокрадстве в 2023 году

В России возбудили более 700 уголовных дел о казнокрадстве в 2023 году - РИА Новости, 24.04.2024

В России возбудили более 700 уголовных дел о казнокрадстве в 2023 году

Факты казнокрадства в России не искоренены, в 2023 году по ним было возбуждено 719 уголовных дел, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе отчета в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:25

2024-04-24T11:25

2024-04-24T12:07

происшествия

россия

игорь краснов

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Факты казнокрадства в России не искоренены, в 2023 году по ним было возбуждено 719 уголовных дел, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе отчета в Совете Федерации. "Вместе с тем факты казнокрадства не искоренены. По материалам прокурорских проверок возбуждено 719 уголовных дел, ущерб по которым превышает 1 миллиард рублей", - сказал Краснов. Кроме этого, по его словам, в результате использования новых судебных полномочий по оспариванию сделок прокурорами пресечена легализация 46 миллиардов рублей, блокирован вывод активов почти на 7 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240201/fssp-1924838281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, игорь краснов, совет федерации рф