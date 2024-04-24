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В России возбудили более 700 уголовных дел о казнокрадстве в 2023 году - РИА Новости, 24.04.2024
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11:25 24.04.2024 (обновлено: 12:07 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/kaznokradstvo-1941964867.html
В России возбудили более 700 уголовных дел о казнокрадстве в 2023 году
В России возбудили более 700 уголовных дел о казнокрадстве в 2023 году - РИА Новости, 24.04.2024
В России возбудили более 700 уголовных дел о казнокрадстве в 2023 году
Факты казнокрадства в России не искоренены, в 2023 году по ним было возбуждено 719 уголовных дел, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе отчета в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:25
2024-04-24T12:07
происшествия
россия
игорь краснов
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Факты казнокрадства в России не искоренены, в 2023 году по ним было возбуждено 719 уголовных дел, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе отчета в Совете Федерации. "Вместе с тем факты казнокрадства не искоренены. По материалам прокурорских проверок возбуждено 719 уголовных дел, ущерб по которым превышает 1 миллиард рублей", - сказал Краснов. Кроме этого, по его словам, в результате использования новых судебных полномочий по оспариванию сделок прокурорами пресечена легализация 46 миллиардов рублей, блокирован вывод активов почти на 7 миллиардов рублей.
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происшествия, россия, игорь краснов, совет федерации рф
Происшествия, Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ
В России возбудили более 700 уголовных дел о казнокрадстве в 2023 году

Краснов: 719 дел с суммой ущерба казне в миллиард рублей возбудили в РФ в 2023 г

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Факты казнокрадства в России не искоренены, в 2023 году по ним было возбуждено 719 уголовных дел, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе отчета в Совете Федерации.
"Вместе с тем факты казнокрадства не искоренены. По материалам прокурорских проверок возбуждено 719 уголовных дел, ущерб по которым превышает 1 миллиард рублей", - сказал Краснов.
Кроме этого, по его словам, в результате использования новых судебных полномочий по оспариванию сделок прокурорами пресечена легализация 46 миллиардов рублей, блокирован вывод активов почти на 7 миллиардов рублей.
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