https://ria.ru/20240424/kandidaty-1941922079.html

СФ определится по предложенным Путиным кандидатам в силовой блок к 20 мая

СФ определится по предложенным Путиным кандидатам в силовой блок к 20 мая - РИА Новости, 24.04.2024

СФ определится по предложенным Путиным кандидатам в силовой блок к 20 мая

Совет Федерации не позднее 20 мая определится по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава правительства РФ и доложит свою позицию... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T08:18

2024-04-24T08:18

2024-04-24T09:05

политика

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валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Совет Федерации не позднее 20 мая определится по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава правительства РФ и доложит свою позицию главе государства, сообщила РИА Новости спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. "До 20 мая мы определимся по кандидатурам, которые относятся к компетенции Совета Федерации, и доложим свою позицию президенту. Могу уверенно сказать, что затяжки с представлением кандидатов на руководителей силовых и правоохранительных органов не будет. У нас столько задач, которые надо без раскачки реализовывать. Нужно сформировать правительство, чтобы все заняли положенные места и активно включились в работу. Поэтому затяжки не будет", - сказала она в интервью агентству. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам Конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации. "После 5 мая все члены Совета Федерации будут уже находиться в Москве и работать активно. Как только президент внесет эти кандидатуры, мы не торопясь, серьезно, основательно проведем все процедуры, с участием профильных комитетов, пообсуждаем, и после этого будем принимать решение. Так что, я думаю, не позднее 20 мая мы эту работу завершим. Я так, по крайней мере, ожидаю", - сказала Матвиенко. Причин для затягивания с утверждением нового состава кабмина, по ее словам, нет. При этом Матвиенко отказалась назвать какие-либо фамилии предлагаемых кандидатов, сказав, что она умеет "секреты хранить" и называть заблаговременно имена некорректно.

https://ria.ru/20240424/pravitelstvo-1941921894.html

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Матвиенко: Совфед определится по кандидатам в силовой блок к 20 мая Cовет Федерации не позднее 20 мая определится по кандидатурам силового блока нового состава правительства, предложенным президентом, и доложит свою позицию главе государства, сообщила РИА Новости Матвиенко. 2024-04-24T08:18 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф