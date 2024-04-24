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В Брянской области пресекли канал незаконных поставок лекарственных средств - РИА Новости, 24.04.2024
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18:30 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/kanal-1942121162.html
В Брянской области пресекли канал незаконных поставок лекарственных средств
В Брянской области пресекли канал незаконных поставок лекарственных средств - РИА Новости, 24.04.2024
В Брянской области пресекли канал незаконных поставок лекарственных средств
В Брянской области пресечен канал поставок в РФ преступной группой лекарственных средств на сумму свыше одного миллиарда рублей, 16 обвиняемых в незаконном... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:30
2024-04-24T18:30
происшествия
россия
брянская область
раменский район
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Брянской области пресечен канал поставок в РФ преступной группой лекарственных средств на сумму свыше одного миллиарда рублей, 16 обвиняемых в незаконном сбыте медикаментов заключены под стражу, сообщает СУСК РФ по региону и областная прокуратура. В ведомствах информировали, что 34-летний житель Раменского района Московской области в 2018 году с целью обогащения создал преступное сообщество для незаконного ввоза и реализации в РФ импортных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок. "С апреля 2018 года по апрель 2023 года участниками преступного сообщества с целью дальнейшей реализации осуществлен ввоз на территорию Российской Федерации лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму, превышающую 1 миллиард рублей", – говорится в релизе СУСК. По данным прокуратуры региона, лекарства хранились в жилом доме в Раменском районе. Товары предлагалось купить на интернет-сайтах, заказы оформлялись через мессенджеры, а доставляли их курьеры и почта. Как сообщает СУСК, 21 житель Московской, Брянской областей и города Москвы обвиняется в "организации и участии в преступном сообществе, незаконном обороте лекарственных средств, не зарегистрированных в установленном порядке, и незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 1 и 2 ст. 210, п. "а" ч. 2 ст. 238.1, п.п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ)". Кроме этого, по сведениям СУСК, одна из участниц сообщества обвиняется также в легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Она приобрела на вырученные от лекарств 15 миллионов рублей недвижимость на черноморском побережье. "В настоящее время 16 обвиняемых содержатся под стражей, двоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, одному избран залог в размере 1 миллиона рублей, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", – пояснили в СУСК и отметили, что пятерых фигурантов разыскивают. В прокуратуре добавили, что уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд.
https://ria.ru/20231031/lekarstva-1906553259.html
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происшествия, россия, брянская область, раменский район
Происшествия, Россия, Брянская область, Раменский район
В Брянской области пресекли канал незаконных поставок лекарственных средств

В Брянской области пресечен канал поставок в РФ лекарств на миллиард рублей

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Брянской области пресечен канал поставок в РФ преступной группой лекарственных средств на сумму свыше одного миллиарда рублей, 16 обвиняемых в незаконном сбыте медикаментов заключены под стражу, сообщает СУСК РФ по региону и областная прокуратура.
В ведомствах информировали, что 34-летний житель Раменского района Московской области в 2018 году с целью обогащения создал преступное сообщество для незаконного ввоза и реализации в РФ импортных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок.
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"С апреля 2018 года по апрель 2023 года участниками преступного сообщества с целью дальнейшей реализации осуществлен ввоз на территорию Российской Федерации лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму, превышающую 1 миллиард рублей", – говорится в релизе СУСК.
По данным прокуратуры региона, лекарства хранились в жилом доме в Раменском районе. Товары предлагалось купить на интернет-сайтах, заказы оформлялись через мессенджеры, а доставляли их курьеры и почта.
Как сообщает СУСК, 21 житель Московской, Брянской областей и города Москвы обвиняется в "организации и участии в преступном сообществе, незаконном обороте лекарственных средств, не зарегистрированных в установленном порядке, и незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 1 и 2 ст. 210, п. "а" ч. 2 ст. 238.1, п.п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ)".
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Кроме этого, по сведениям СУСК, одна из участниц сообщества обвиняется также в легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Она приобрела на вырученные от лекарств 15 миллионов рублей недвижимость на черноморском побережье.
"В настоящее время 16 обвиняемых содержатся под стражей, двоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, одному избран залог в размере 1 миллиона рублей, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", – пояснили в СУСК и отметили, что пятерых фигурантов разыскивают.
В прокуратуре добавили, что уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд.
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