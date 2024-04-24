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Замминистра обороны Иванову подберут сокамерников, сообщил источник - РИА Новости, 24.04.2024
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16:45 24.04.2024 (обновлено: 16:46 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ivanov-1942084806.html
Замминистра обороны Иванову подберут сокамерников, сообщил источник
Замминистра обороны Иванову подберут сокамерников, сообщил источник - РИА Новости, 24.04.2024
Замминистра обороны Иванову подберут сокамерников, сообщил источник
Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, сначала будет помещен в карантинную камеру в СИЗО, сдаст все анализы, посетит... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:45
2024-04-24T16:46
происшествия
россия
тимур иванов
сергей бородин
лефортово
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, сначала будет помещен в карантинную камеру в СИЗО, сдаст все анализы, посетит психолога, ему подберут сокамерников, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Иванов сегодня был арестован до 23 июня по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Как ранее рассказал РИА Новости источник, замминистра могут отправить в СИЗО "Лефортово" или "Кремлевский централ" - в этих изоляторах довольно жесткий режим. "По приезду в СИЗО он будет помещен в карантинную камеру до 10 дней. За это время Иванов сдаст анализы, посетит психолога. Также ему будут подбираться сокамерники - это обычная процедура, применяемая ко всем", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сокамерники будут подбираться так, чтобы не нарушались нормы закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", согласно которым в одной камере не могут содержаться ранее судимые и люди, которым инкриминируются преступления впервые. Также учитывается тяжесть уголовного деяния: вменяемая Иванову статья относится к особо тяжким, в связи с чем его соседями могут быть обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях. Кроме того, Иванов не будет помещен в одну камеру с другим фигурантом своего уголовного дела, это запрещено по закону. По информации суда, Иванов и его друг Сергей Бородин вступили в преступный сговор с третьими лицами "для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера". Оба арестованы. Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает 1 миллион рублей, что является минимальным порогом при особо крупном размере. Максимальное наказание - лишение свободы на 15 лет.
https://ria.ru/20240424/ivanov-1941960041.html
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происшествия, россия, тимур иванов, сергей бородин, лефортово, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Лефортово, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Замминистра обороны Иванову подберут сокамерников, сообщил источник

Замминистра Иванова поместят в карантинную камеру, потом подберут сокамерников

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, сначала будет помещен в карантинную камеру в СИЗО, сдаст все анализы, посетит психолога, ему подберут сокамерников, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
Иванов сегодня был арестован до 23 июня по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Как ранее рассказал РИА Новости источник, замминистра могут отправить в СИЗО "Лефортово" или "Кремлевский централ" - в этих изоляторах довольно жесткий режим.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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"По приезду в СИЗО он будет помещен в карантинную камеру до 10 дней. За это время Иванов сдаст анализы, посетит психолога. Также ему будут подбираться сокамерники - это обычная процедура, применяемая ко всем", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сокамерники будут подбираться так, чтобы не нарушались нормы закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", согласно которым в одной камере не могут содержаться ранее судимые и люди, которым инкриминируются преступления впервые. Также учитывается тяжесть уголовного деяния: вменяемая Иванову статья относится к особо тяжким, в связи с чем его соседями могут быть обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях.
Кроме того, Иванов не будет помещен в одну камеру с другим фигурантом своего уголовного дела, это запрещено по закону.
По информации суда, Иванов и его друг Сергей Бородин вступили в преступный сговор с третьими лицами "для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера". Оба арестованы.
Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает 1 миллион рублей, что является минимальным порогом при особо крупном размере. Максимальное наказание - лишение свободы на 15 лет.
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ПроисшествияРоссияТимур ИвановСергей БородинЛефортовоДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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