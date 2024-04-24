https://ria.ru/20240424/ivanov-1942084806.html

Замминистра обороны Иванову подберут сокамерников, сообщил источник

Замминистра обороны Иванову подберут сокамерников, сообщил источник - РИА Новости, 24.04.2024

Замминистра обороны Иванову подберут сокамерников, сообщил источник

Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, сначала будет помещен в карантинную камеру в СИЗО, сдаст все анализы, посетит... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:45

2024-04-24T16:45

2024-04-24T16:46

происшествия

россия

тимур иванов

сергей бородин

лефортово

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, сначала будет помещен в карантинную камеру в СИЗО, сдаст все анализы, посетит психолога, ему подберут сокамерников, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Иванов сегодня был арестован до 23 июня по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Как ранее рассказал РИА Новости источник, замминистра могут отправить в СИЗО "Лефортово" или "Кремлевский централ" - в этих изоляторах довольно жесткий режим. "По приезду в СИЗО он будет помещен в карантинную камеру до 10 дней. За это время Иванов сдаст анализы, посетит психолога. Также ему будут подбираться сокамерники - это обычная процедура, применяемая ко всем", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сокамерники будут подбираться так, чтобы не нарушались нормы закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", согласно которым в одной камере не могут содержаться ранее судимые и люди, которым инкриминируются преступления впервые. Также учитывается тяжесть уголовного деяния: вменяемая Иванову статья относится к особо тяжким, в связи с чем его соседями могут быть обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях. Кроме того, Иванов не будет помещен в одну камеру с другим фигурантом своего уголовного дела, это запрещено по закону. По информации суда, Иванов и его друг Сергей Бородин вступили в преступный сговор с третьими лицами "для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера". Оба арестованы. Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает 1 миллион рублей, что является минимальным порогом при особо крупном размере. Максимальное наказание - лишение свободы на 15 лет.

https://ria.ru/20240424/ivanov-1941960041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, тимур иванов, сергей бородин, лефортово, дело замминистра обороны тимура иванова