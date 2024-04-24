https://ria.ru/20240424/ivanov-1942023499.html

Защита обжалует арест замминистра обороны Иванова

Защита обжалует арест замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 24.04.2024

Защита обжалует арест замминистра обороны Иванова

Защита замминистра обороны РФ Тимура Иванова обжалует его арест по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости адвокат Денис Балуев. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:09

2024-04-24T14:09

2024-04-24T14:32

происшествия

дело замминистра обороны тимура иванова

россия

тимур иванов

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Защита замминистра обороны РФ Тимура Иванова обжалует его арест по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости адвокат Денис Балуев."Мы будем обжаловать постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, вину свою Иванов не признает", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что защита просила отправить Иванова под домашний арест или назначить запрет определённых действий. "Все три защитника, которые находились в суде, просили меру пресечения, не связанную заключением под стражу. В данном случае у нас не было даже времени подготовиться, чтобы просить залог, просить его впустую без внесения этой суммы на депозит - это бесполезно, у нас промежуток между предъявлением обвинения и судебным заседанием составлял несколько часов", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что Иванов просил его отпустить под домашний арест, чтобы быть с детьми. "Касаемо детей, заявление об их количестве было чисто устным, потому что мы даже не смогли подготовить свидетельства о рождении детей и представить суду", - добавил адвокат.Иванов сегодня был арестован до 23 июня по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

https://ria.ru/20240424/ivanov-1942008461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, дело замминистра обороны тимура иванова, россия, тимур иванов