https://ria.ru/20240424/ivanov-1942023499.html
Защита обжалует арест замминистра обороны Иванова
Защита обжалует арест замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 24.04.2024
Защита обжалует арест замминистра обороны Иванова
Защита замминистра обороны РФ Тимура Иванова обжалует его арест по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости адвокат Денис Балуев. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:09
2024-04-24T14:09
2024-04-24T14:32
происшествия
дело замминистра обороны тимура иванова
россия
тимур иванов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941941923_0:168:1201:843_1920x0_80_0_0_e0966c09423e1173e73145a64e0b9b55.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Защита замминистра обороны РФ Тимура Иванова обжалует его арест по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости адвокат Денис Балуев."Мы будем обжаловать постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, вину свою Иванов не признает", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что защита просила отправить Иванова под домашний арест или назначить запрет определённых действий. "Все три защитника, которые находились в суде, просили меру пресечения, не связанную заключением под стражу. В данном случае у нас не было даже времени подготовиться, чтобы просить залог, просить его впустую без внесения этой суммы на депозит - это бесполезно, у нас промежуток между предъявлением обвинения и судебным заседанием составлял несколько часов", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что Иванов просил его отпустить под домашний арест, чтобы быть с детьми. "Касаемо детей, заявление об их количестве было чисто устным, потому что мы даже не смогли подготовить свидетельства о рождении детей и представить суду", - добавил адвокат.Иванов сегодня был арестован до 23 июня по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).
https://ria.ru/20240424/ivanov-1942008461.html
https://ria.ru/20240423/ivanov-1941888190.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941941923_0:150:1200:1050_1920x0_80_0_0_e59166670016b5f212af5ce78cce3063.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дело замминистра обороны тимура иванова, россия, тимур иванов
Происшествия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Россия, Тимур Иванов
Защита обжалует арест замминистра обороны Иванова
Защита просила домашний арест или запрет действий для замминистра Иванова
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Защита замминистра обороны РФ Тимура Иванова обжалует его арест по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости адвокат Денис Балуев.
"Мы будем обжаловать постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, вину свою Иванов не признает", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что защита просила отправить Иванова под домашний арест или назначить запрет определённых действий. "Все три защитника, которые находились в суде, просили меру пресечения, не связанную заключением под стражу. В данном случае у нас не было даже времени подготовиться, чтобы просить залог, просить его впустую без внесения этой суммы на депозит - это бесполезно, у нас промежуток между предъявлением обвинения и судебным заседанием составлял несколько часов", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Иванов просил его отпустить под домашний арест, чтобы быть с детьми. "Касаемо детей, заявление об их количестве было чисто устным, потому что мы даже не смогли подготовить свидетельства о рождении детей и представить суду", - добавил адвокат.
Иванов сегодня был арестован до 23 июня по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).