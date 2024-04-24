https://ria.ru/20240424/ivanov-1942008461.html

Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене

Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене - РИА Новости, 24.04.2024

Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене

Адвокат замминистра обороны Тимура Иванова Мурад Мусаев в разговоре с РИА Новости опроверг слухи, что в деле присутствует госизмена. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:30

2024-04-24T13:30

2024-04-24T19:00

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

происшествия

россия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Адвокат замминистра обороны Тимура Иванова Мурад Мусаев в разговоре с РИА Новости опроверг слухи, что в деле присутствует госизмена."Никаких других обвинений, кроме объявленного обвинения во взятке, там нет", — сказал собеседник агентства.Он отказался давать другие комментарии, объяснив это адвокатской тайной.Иванова задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами для совершения организованной группой преступления — "получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны". Ему предъявили обвинения во взяточничестве.Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. На судебном заседании Иванов свою вину не признал, его и Бородина арестовали до 23 июня.По статье УК России о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы.В 2012 году Иванов работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральным директором АО "Оборонстрой".В мае 2016 года указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.

https://ria.ru/20240424/ivanov-1941962776.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия, россия