https://ria.ru/20240424/ivanov-1942008461.html
Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене
Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене - РИА Новости, 24.04.2024
Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене
Адвокат замминистра обороны Тимура Иванова Мурад Мусаев в разговоре с РИА Новости опроверг слухи, что в деле присутствует госизмена. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:30
2024-04-24T13:30
2024-04-24T19:00
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Адвокат замминистра обороны Тимура Иванова Мурад Мусаев в разговоре с РИА Новости опроверг слухи, что в деле присутствует госизмена."Никаких других обвинений, кроме объявленного обвинения во взятке, там нет", — сказал собеседник агентства.Он отказался давать другие комментарии, объяснив это адвокатской тайной.Иванова задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами для совершения организованной группой преступления — "получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны". Ему предъявили обвинения во взяточничестве.Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. На судебном заседании Иванов свою вину не признал, его и Бородина арестовали до 23 июня.По статье УК России о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы.В 2012 году Иванов работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральным директором АО "Оборонстрой".В мае 2016 года указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.
https://ria.ru/20240424/ivanov-1941962776.html
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия, россия
Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия, Россия
Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене
Адвокат: Тимура Иванова обвиняют только в получении взятки, но не в госизмене
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Адвокат замминистра обороны Тимура Иванова Мурад Мусаев в разговоре с РИА Новости опроверг слухи, что в деле присутствует госизмена.
"Никаких других обвинений, кроме объявленного обвинения во взятке, там нет", — сказал собеседник агентства.
Он отказался давать другие комментарии, объяснив это адвокатской тайной.
Иванова задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами для совершения организованной группой преступления — "получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны". Ему предъявили обвинения во взяточничестве.
Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова.
На судебном заседании Иванов свою вину не признал, его и Бородина арестовали до 23 июня.
По статье УК России о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы.
В 2012 году Иванов работал зампредом правительства Московской области
. С 2013 по 2016-й — генеральным директором АО "Оборонстрой
".
В мае 2016 года указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.