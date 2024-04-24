Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 24.04.2024 (обновлено: 19:00 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ivanov-1942008461.html
Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене
Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене - РИА Новости, 24.04.2024
Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене
Адвокат замминистра обороны Тимура Иванова Мурад Мусаев в разговоре с РИА Новости опроверг слухи, что в деле присутствует госизмена. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:30
2024-04-24T19:00
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941951395_0:51:592:384_1920x0_80_0_0_141ea4c0b1617c670c2cfb30f1dfac8a.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Адвокат замминистра обороны Тимура Иванова Мурад Мусаев в разговоре с РИА Новости опроверг слухи, что в деле присутствует госизмена."Никаких других обвинений, кроме объявленного обвинения во взятке, там нет", — сказал собеседник агентства.Он отказался давать другие комментарии, объяснив это адвокатской тайной.Иванова задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами для совершения организованной группой преступления — "получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны". Ему предъявили обвинения во взяточничестве.Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. На судебном заседании Иванов свою вину не признал, его и Бородина арестовали до 23 июня.По статье УК России о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы.В 2012 году Иванов работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральным директором АО "Оборонстрой".В мае 2016 года указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.
https://ria.ru/20240424/ivanov-1941962776.html
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941951395_0:0:592:444_1920x0_80_0_0_622faa13fbf46a2478a2b0518e5a4452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия, россия
Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия, Россия
Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене

Адвокат: Тимура Иванова обвиняют только в получении взятки, но не в госизмене

© РИА Новости / Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном районном суде Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Московские суды общей юрисдикции
Перейти в медиабанк
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном районном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Адвокат замминистра обороны Тимура Иванова Мурад Мусаев в разговоре с РИА Новости опроверг слухи, что в деле присутствует госизмена.
"Никаких других обвинений, кроме объявленного обвинения во взятке, там нет", — сказал собеседник агентства.
Вид на следственный изолятор Лефортово в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Источник предположил, в какое СИЗО могут поместить замминистра обороны
Вчера, 11:15
Он отказался давать другие комментарии, объяснив это адвокатской тайной.
Иванова задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами для совершения организованной группой преступления — "получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны". Ему предъявили обвинения во взяточничестве.
Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова.
На судебном заседании Иванов свою вину не признал, его и Бородина арестовали до 23 июня.
По статье УК России о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы.
В 2012 году Иванов работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральным директором АО "Оборонстрой".
В мае 2016 года указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
Вчера, 12:43
 
Тимур ИвановДело замминистра обороны Тимура ИвановаПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала