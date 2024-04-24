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Песков назвал рассуждения по делу замминистра обороны Иванова спекуляциями - РИА Новости, 24.04.2024
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13:11 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ivanov-1941999768.html
Песков назвал рассуждения по делу замминистра обороны Иванова спекуляциями
Песков назвал рассуждения по делу замминистра обороны Иванова спекуляциями - РИА Новости, 24.04.2024
Песков назвал рассуждения по делу замминистра обороны Иванова спекуляциями
По делу замминистра обороны Тимура Иванова идет следствие, какие-то рассуждения на эту тему - не что иное как спекуляции, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:11
2024-04-24T13:11
россия
тимур иванов
дмитрий песков
дело замминистра обороны тимура иванова
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По делу замминистра обороны Тимура Иванова идет следствие, какие-то рассуждения на эту тему - не что иное как спекуляции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, об этом не известно, разумеется, сейчас очень много разных перетолков вокруг этого всего. Здесь, конечно, нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более будет следствие, здесь какие-то рассуждения - это не что иное как спекуляция вокруг этого дела. Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов и, конечно, в конечном итоге на решение суда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о публикациях, в которых выдвигается утверждение о том, что Иванов якобы подозревается в госизмене.
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россия, тимур иванов, дмитрий песков, дело замминистра обороны тимура иванова, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Россия, Тимур Иванов, Дмитрий Песков, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Песков назвал рассуждения по делу замминистра обороны Иванова спекуляциями

Песков призвал ориентироваться на официальную информацию по делу Иванова

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По делу замминистра обороны Тимура Иванова идет следствие, какие-то рассуждения на эту тему - не что иное как спекуляции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, об этом не известно, разумеется, сейчас очень много разных перетолков вокруг этого всего. Здесь, конечно, нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более будет следствие, здесь какие-то рассуждения - это не что иное как спекуляция вокруг этого дела. Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов и, конечно, в конечном итоге на решение суда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о публикациях, в которых выдвигается утверждение о том, что Иванов якобы подозревается в госизмене.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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РоссияТимур ИвановДмитрий ПесковДело замминистра обороны Тимура ИвановаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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