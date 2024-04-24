https://ria.ru/20240424/ivanov-1941999768.html

Песков назвал рассуждения по делу замминистра обороны Иванова спекуляциями

Песков назвал рассуждения по делу замминистра обороны Иванова спекуляциями - РИА Новости, 24.04.2024

Песков назвал рассуждения по делу замминистра обороны Иванова спекуляциями

По делу замминистра обороны Тимура Иванова идет следствие, какие-то рассуждения на эту тему - не что иное как спекуляции, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:11

2024-04-24T13:11

2024-04-24T13:11

россия

тимур иванов

дмитрий песков

дело замминистра обороны тимура иванова

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941941923_0:168:1201:843_1920x0_80_0_0_e0966c09423e1173e73145a64e0b9b55.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По делу замминистра обороны Тимура Иванова идет следствие, какие-то рассуждения на эту тему - не что иное как спекуляции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, об этом не известно, разумеется, сейчас очень много разных перетолков вокруг этого всего. Здесь, конечно, нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более будет следствие, здесь какие-то рассуждения - это не что иное как спекуляция вокруг этого дела. Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов и, конечно, в конечном итоге на решение суда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о публикациях, в которых выдвигается утверждение о том, что Иванов якобы подозревается в госизмене.

https://ria.ru/20240424/ivanov-1941960041.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, тимур иванов, дмитрий песков, дело замминистра обороны тимура иванова, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия