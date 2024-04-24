https://ria.ru/20240424/ivanov-1941962776.html

Источник предположил, в какое СИЗО могут поместить замминистра обороны

Источник предположил, в какое СИЗО могут поместить замминистра обороны - РИА Новости, 24.04.2024

Источник предположил, в какое СИЗО могут поместить замминистра обороны

Арестованного замминистра обороны России Тимура Иванова могут поместить в СИЗО "Лефортово" либо в "Матросскую тишину" федерального значения, рассказал РИА... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:15

2024-04-24T11:15

2024-04-24T11:15

происшествия

россия

тимур иванов

лефортово

матросская тишина

дело замминистра обороны тимура иванова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941941923_0:168:1201:843_1920x0_80_0_0_e0966c09423e1173e73145a64e0b9b55.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Арестованного замминистра обороны России Тимура Иванова могут поместить в СИЗО "Лефортово" либо в "Матросскую тишину" федерального значения, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Во вторник вечером СК РФ сообщил, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Замминистра и его друга Сергея Бородина, которым предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, в среду арестовал суд. Иванов вину не признает, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Иванова могут поместить либо в "Лефортово", либо в "Матросскую тишину" федерального значения. Это два следственных изолятора с довольно жестким режимом. Зачастую именно в эти СИЗО помещают крупных политических личностей", - сказал собеседник агентства. Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает 1 миллион рублей, что является минимальным порогом при особо крупном размере. Максимальное наказание - лишение свободы на 15 лет. Иванов, назначенный заместителем министра обороны России указом президента РФ в мае 2016 года, в частности, курировал работу военно-строительного комплекса.

https://ria.ru/20240423/ivanov-1941888190.html

https://ria.ru/20240424/ivanov-1941960041.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, тимур иванов, лефортово, матросская тишина, дело замминистра обороны тимура иванова