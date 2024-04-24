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Источник предположил, в какое СИЗО могут поместить замминистра обороны - РИА Новости, 24.04.2024
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11:15 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ivanov-1941962776.html
Источник предположил, в какое СИЗО могут поместить замминистра обороны
Источник предположил, в какое СИЗО могут поместить замминистра обороны - РИА Новости, 24.04.2024
Источник предположил, в какое СИЗО могут поместить замминистра обороны
Арестованного замминистра обороны России Тимура Иванова могут поместить в СИЗО "Лефортово" либо в "Матросскую тишину" федерального значения, рассказал РИА... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:15
2024-04-24T11:15
происшествия
россия
тимур иванов
лефортово
матросская тишина
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Арестованного замминистра обороны России Тимура Иванова могут поместить в СИЗО "Лефортово" либо в "Матросскую тишину" федерального значения, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Во вторник вечером СК РФ сообщил, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Замминистра и его друга Сергея Бородина, которым предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, в среду арестовал суд. Иванов вину не признает, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Иванова могут поместить либо в "Лефортово", либо в "Матросскую тишину" федерального значения. Это два следственных изолятора с довольно жестким режимом. Зачастую именно в эти СИЗО помещают крупных политических личностей", - сказал собеседник агентства. Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает 1 миллион рублей, что является минимальным порогом при особо крупном размере. Максимальное наказание - лишение свободы на 15 лет. Иванов, назначенный заместителем министра обороны России указом президента РФ в мае 2016 года, в частности, курировал работу военно-строительного комплекса.
https://ria.ru/20240423/ivanov-1941888190.html
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происшествия, россия, тимур иванов, лефортово, матросская тишина, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Лефортово, Матросская тишина, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Источник предположил, в какое СИЗО могут поместить замминистра обороны

Источник: замминистра Иванова поместят в "Лефортово" или "Матросскую тишину"

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Арестованного замминистра обороны России Тимура Иванова могут поместить в СИЗО "Лефортово" либо в "Матросскую тишину" федерального значения, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
Во вторник вечером СК РФ сообщил, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Замминистра и его друга Сергея Бородина, которым предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, в среду арестовал суд. Иванов вину не признает, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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"Иванова могут поместить либо в "Лефортово", либо в "Матросскую тишину" федерального значения. Это два следственных изолятора с довольно жестким режимом. Зачастую именно в эти СИЗО помещают крупных политических личностей", - сказал собеседник агентства.
Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает 1 миллион рублей, что является минимальным порогом при особо крупном размере. Максимальное наказание - лишение свободы на 15 лет.
Иванов, назначенный заместителем министра обороны России указом президента РФ в мае 2016 года, в частности, курировал работу военно-строительного комплекса.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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ПроисшествияРоссияТимур ИвановЛефортовоМатросская тишинаДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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