https://ria.ru/20240424/inflyatsiya-1942130600.html

Инфляция в России составила 7,82 процента на 22 апреля

Инфляция в России составила 7,82 процента на 22 апреля - РИА Новости, 24.04.2024

Инфляция в России составила 7,82 процента на 22 апреля

Инфляция в России на 22 апреля составила 7,82% в годовом выражении против 7,83% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T19:07

2024-04-24T19:07

2024-04-24T19:07

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Инфляция в России на 22 апреля составила 7,82% в годовом выражении против 7,83% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 16 по 22 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,08%, год к году темпы роста цен составили 7,82%", - говорится в обзоре Минэкономразвития. Как пишут авторы документа, на неделе с 16 по 22 апреля в сфере продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,13% с 0,1% на предыдущей неделе. Как отмечают авторы обзора, в сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились, а в секторе регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен замедлился до 0,06%.

https://radiosputnik.ru/20240423/zarplata-1941887126.html

https://ria.ru/20240313/inflyatsiya-1932807105.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)