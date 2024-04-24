https://ria.ru/20240424/inflyatsiya-1942130600.html
Инфляция в России составила 7,82 процента на 22 апреля
Инфляция в России составила 7,82 процента на 22 апреля - РИА Новости, 24.04.2024
Инфляция в России составила 7,82 процента на 22 апреля
Инфляция в России на 22 апреля составила 7,82% в годовом выражении против 7,83% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:07
2024-04-24T19:07
2024-04-24T19:07
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Инфляция в России на 22 апреля составила 7,82% в годовом выражении против 7,83% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 16 по 22 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,08%, год к году темпы роста цен составили 7,82%", - говорится в обзоре Минэкономразвития. Как пишут авторы документа, на неделе с 16 по 22 апреля в сфере продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,13% с 0,1% на предыдущей неделе. Как отмечают авторы обзора, в сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились, а в секторе регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен замедлился до 0,06%.
https://radiosputnik.ru/20240423/zarplata-1941887126.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Инфляция в России составила 7,82 процента на 22 апреля
Минэкономразвития: инфляция в России на 22 апреля составила 7,82 процента