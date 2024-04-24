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Инфляция в России составила 7,82 процента на 22 апреля - РИА Новости, 24.04.2024
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19:07 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/inflyatsiya-1942130600.html
Инфляция в России составила 7,82 процента на 22 апреля
Инфляция в России составила 7,82 процента на 22 апреля - РИА Новости, 24.04.2024
Инфляция в России составила 7,82 процента на 22 апреля
Инфляция в России на 22 апреля составила 7,82% в годовом выражении против 7,83% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:07
2024-04-24T19:07
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Инфляция в России на 22 апреля составила 7,82% в годовом выражении против 7,83% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 16 по 22 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,08%, год к году темпы роста цен составили 7,82%", - говорится в обзоре Минэкономразвития. Как пишут авторы документа, на неделе с 16 по 22 апреля в сфере продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,13% с 0,1% на предыдущей неделе. Как отмечают авторы обзора, в сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились, а в секторе регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен замедлился до 0,06%.
https://radiosputnik.ru/20240423/zarplata-1941887126.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Инфляция в России составила 7,82 процента на 22 апреля

Минэкономразвития: инфляция в России на 22 апреля составила 7,82 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Инфляция в России на 22 апреля составила 7,82% в годовом выражении против 7,83% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю с 16 по 22 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,08%, год к году темпы роста цен составили 7,82%", - говорится в обзоре Минэкономразвития.
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат в текущем году на 6,5%
23 апреля, 21:38
Как пишут авторы документа, на неделе с 16 по 22 апреля в сфере продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,13% с 0,1% на предыдущей неделе.
Как отмечают авторы обзора, в сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились, а в секторе регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен замедлился до 0,06%.
Экономические показатели - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Минэкономразвития рассказало об инфляции в России
13 марта, 19:17
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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