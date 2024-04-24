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Hugo Boss уходит из России - РИА Новости, 24.04.2024
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14:57 24.04.2024 (обновлено: 17:28 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/hugo-1942041793.html
Hugo Boss уходит из России
Hugo Boss уходит из России - РИА Новости, 24.04.2024
Hugo Boss уходит из России
Производитель одежды Hugo Boss намерен продать свой российский бизнес партнеру Stockmann, говорится в ответе компании на запрос РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:57
2024-04-24T17:28
россия
экономика
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БЕРЛИН, 24 апр — РИА Новости. Производитель одежды Hugo Boss намерен продать свой российский бизнес партнеру Stockmann, говорится в ответе компании на запрос РИА Новости.&quot;Мы можем подтвердить, что компания Hugo Boss достигла соглашения о продаже своей русской дочерней компании Stockmann, давнему оптовому партнеру компании в России&quot;, — заявили в немецком модном доме.В компании подчеркнули, что продажу должен еще согласовать европейский надзорный орган.Hugo Boss AG — немецкая компания, занимающаяся производством модной одежды. Основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцинген. В марте 2022 года бренд объявил о приостановке всех продаж в России.
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россия, экономика
Россия, Экономика
Hugo Boss уходит из России

В Hugo Boss подтвердили планы по продаже своего российского бизнеса

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗакрытый магазин одежды Hugo Boss в ТЦ "Авиапарк" в Москве
Закрытый магазин одежды Hugo Boss в ТЦ Авиапарк в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Закрытый магазин одежды Hugo Boss в ТЦ "Авиапарк" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 апр — РИА Новости. Производитель одежды Hugo Boss намерен продать свой российский бизнес партнеру Stockmann, говорится в ответе компании на запрос РИА Новости.
«

"Мы можем подтвердить, что компания Hugo Boss достигла соглашения о продаже своей русской дочерней компании Stockmann, давнему оптовому партнеру компании в России", — заявили в немецком модном доме.

В компании подчеркнули, что продажу должен еще согласовать европейский надзорный орган.
Hugo Boss AG — немецкая компания, занимающаяся производством модной одежды. Основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцинген. В марте 2022 года бренд объявил о приостановке всех продаж в России.
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