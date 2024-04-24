https://ria.ru/20240424/gutsul-1941979292.html

В парламенте Молдавии не увидели сепаратизма в словах главы Гагаузии

В парламенте Молдавии не увидели сепаратизма в словах главы Гагаузии - РИА Новости, 24.04.2024

В парламенте Молдавии не увидели сепаратизма в словах главы Гагаузии

Заявления главы Гагаузии Евгении Гуцул о возможном выходе автономии из состава Молдавии не подпадают под действие закона о сепаратизме, заявил председатель... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:06

2024-04-24T12:06

2024-04-24T13:24

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КИШИНЕВ, 24 апр — РИА Новости. Заявления главы Гагаузии Евгении Гуцул о возможном выходе автономии из состава Молдавии не подпадают под действие закона о сепаратизме, заявил председатель комиссии молдавского парламента по нацбезопасности и обороне Лилиан Карп в эфире канала Rlive. "За каждыми заявлениями должны следовать конкретные действия, а Служба информации и безопасности обязана собирать факты и передавать их в прокуратуру. Если прокуроры придут к выводу, что действия политика или персоны могут привести к действиям, направленным не только на заявления, но и на дестабилизацию, — тогда будут приняты соответствующие меры в отношении данной персоны", — сказал Карп. По его словам, Гуцул делала подобные заявления "лишь для привлечения внимания", это политические декларации, которые не попадают под уголовную статью о сепаратизме.О том, что Гагаузия объявит о независимости в случае объединения Молдавии с Румынией, Гуцул написала в своем Telegram-канале 5 апреля. Так она отреагировала на слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о том, что он поддерживает идею объединения двух стран.В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс о наказании за сепаратизм. Под ним подразумеваются действия, направленные на отделение части территории страны с нарушением положений национального законодательства или международных договоров. Весной прошлого года Евгения Гуцул одержала победу на выборах главы Гагаузии, на которых была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии производился бы не из республиканского бюджета, а регионального. Конституционный суд признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон.

https://ria.ru/20240422/gutsul-1941454257.html

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, румыния, гагаузия, евгения гуцул, майя санду